Падать еще есть куда. Тоттенхэм снова обновил клубный антирекорд
«Шпоры» в 12-м матче подряд не смогли победить в АПЛ
Тоттенхэм Хотспур снова обновил свой клубный антирекорд, продолжив свою безвыигрышную серию в АПЛ до 12 матчей.
В гостевой игре 30-го тура «шпоры» сыграли вничью с Ливерпулем со счетом 1:1
Безвыигрышная серия Тоттенхэма в АПЛ (12)
- Ливерпуль – Тоттенхэм Хотспур – 1:1
- Тоттенхэм Хотспур – Кристал Пэлас – 1:3
- Фулгэм – Тоттенгэм Хотспур – 2:1
- Тоттенхэм Хотспур – Арсенал – 1:4
- Тоттенхэм Хотспур – Ньюкасл Юнайтед – 1:2
- Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм Хотспур – 2:0
- Тоттенхэм Хотспур – Манчестер Сити – 2:2
- Бернли – Тоттенхэм Хотспур – 2:2
- Тоттенхэм Хотспур – Вест Хэм Юнайтед – 1:2
- Борнмут – Тоттенхэм Хотспур – 3:2
- Тоттенхэм Хотспур – Сандерленд – 1:1
- Брентфорд – Тоттенхэм Хотспур – 0:0
В 2026 году Тоттенхэм не одержал ни одной победы, последний выигрыш датирован декабрем прошлого года (победа над Кристал Пелас).
Самые длинные безвыигрышные серии Тоттенгема в АПЛ
- 12 – 2025/26
- 10 – 1993/94
- 9 – 1993/94
- 9 – 2007/08
- 8 – 2003/04
- 8 – 2008/09
- 7 – 2024/25
Richarlison has a late say to earn a point for @SpursOfficial ⚪️ pic.twitter.com/MqFCtI1LZT— Premier League (@premierleague) March 15, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
