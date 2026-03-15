Падать еще есть куда. Тоттенхэм снова обновил клубный антирекорд

«Шпоры» в 12-м матче подряд не смогли победить в АПЛ

Тоттенхэм Хотспур снова обновил свой клубный антирекорд, продолжив свою безвыигрышную серию в АПЛ до 12 матчей.

В гостевой игре 30-го тура «шпоры» сыграли вничью с Ливерпулем со счетом 1:1

Безвыигрышная серия Тоттенхэма в АПЛ (12)

  • Ливерпуль – Тоттенхэм Хотспур – 1:1
  • Тоттенхэм Хотспур – Кристал Пэлас – 1:3
  • Фулгэм – Тоттенгэм Хотспур – 2:1
  • Тоттенхэм Хотспур – Арсенал – 1:4
  • Тоттенхэм Хотспур – Ньюкасл Юнайтед – 1:2
  • Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм Хотспур – 2:0
  • Тоттенхэм Хотспур – Манчестер Сити – 2:2
  • Бернли – Тоттенхэм Хотспур – 2:2
  • Тоттенхэм Хотспур – Вест Хэм Юнайтед – 1:2
  • Борнмут – Тоттенхэм Хотспур – 3:2
  • Тоттенхэм Хотспур – Сандерленд – 1:1
  • Брентфорд – Тоттенхэм Хотспур – 0:0

В 2026 году Тоттенхэм не одержал ни одной победы, последний выигрыш датирован декабрем прошлого года (победа над Кристал Пелас).

Самые длинные безвыигрышные серии Тоттенгема в АПЛ

  • 12 – 2025/26
  • 10 – 1993/94
  • 9 – 1993/94
  • 9 – 2007/08
  • 8 – 2003/04
  • 8 – 2008/09
  • 7 – 2024/25
  • 7 – 2024/25
