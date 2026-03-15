Украина. Первая лига
15 марта 2026, 11:59 | Обновлено 15 марта 2026, 12:01
Эпопея с увольнением штаба Кучера из Черноморца до сих пор не завершена

У «Черноморца» сейчас два тренерских штаба

ФК Черноморец. Александр Кучер

Футбольная «Санта-Барбара по-одесски» продолжается уже почти три месяца после того, как ассистенты главного тренера узнали о неожиданном решении руководства клуба прекратить с ними сотрудничество. В соответствии с условиями контракта и действующим законодательством ФК «Черноморец» должен был полностью рассчитаться с Александром Призетком, Александром Грицай, Александром Рыбкой и Тарасом Гвоздиком, выплатив им компенсацию за одностороннее расторжение соглашения, которое действовало до 31 декабря 2026 года.

Однако на сегодняшний день дело до этого не дошло, и все четверо до сих пор находятся на контракте с «Черноморцем».

«Ничего мои помощники так и не получили, – уточнил в комментарии Sport.ua относительно своих коллег Александр Кучер. – Руководители клуба лишь кормят их «завтраками», каждый раз заверяя: выплатим деньги завтра-послезавтра. Но этого не происходит уже долгое время. И каждый раз находится какая-то причина: то кто-то куда-то уехал, то ещё что-то. На словах обещают одно, а на деле выходит совсем другое. Дурачат моих ассистентов снова и снова. Как всегда».

В течение нескольких последних лет из-за хронических задолженностей перед членами команды «Черноморец» часто получает трансферные баны, не имея права регистрировать новых футболистов. Каждый раз текущие баны удаётся снять, однако полностью их устранить руководство одесского клуба, похоже, не всегда в состоянии».

Футболисты «Черноморца» откровенно рассказали о долгах одесского клуба.

Андрей Писаренко
