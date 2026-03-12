Футболисты Черноморца откровенно рассказали о долгах одесского клуба

Центральный защитник Магомед Кратов и центральный полузащитник Артем Габелок откровенно рассказали о финансовом положении одесского «Черноморца», который якобы имеет серьезные долги перед собственными игроками:

– Какая сейчас кадровая ситуация в «Черноморце»? Все готовы защищать цвета клуба во второй части сезона?

Кратов: Если нет травмированных игроков, значит все в строю!

Габелок: Относительно того, что футболисты протестуют и не выходят на поле, это даже комментировать не хочу. Такого у нас нет.

Просто есть травмированные, которые пока не могут тренироваться из-за различных повреждений. Они занимаются отдельно под наблюдением врача и реабилитолога.

– Что с долгами в команде?

Кратов: Долги сейчас есть во всех командах, но они закрываются. Если вас интересует, закрыт ли долг именно за декабрь, то он закрыт, и даже чуть больше (улыбается – прим).

Габелок: Нам буквально вчера выплатили зарплату за декабрь.

После 18 сыгранных туров одесская команда набрала 38 баллов и разместилась на третьей позиции в турнирной таблице. «Моряки» уступают только киевскому «Левому Берегу» (39) и черновицкой «Буковине» (48 зачетных пунктов).