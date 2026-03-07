Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Первая лига
07 марта 2026, 12:12
Один из претендентов на выход в Премьер-лигу тонет в долгах перед игроками

Футболисты одесского «Черноморца» не получили выплаты за декабрь прошлого года

Один из претендентов на выход в Премьер-лигу тонет в долгах перед игроками

Один из претендентов на выход в Украинскую Премьер-лигу – одесский «Черноморец» – имеет солидные долги перед собственными игроками. Об этом сообщил UA-Football.

В связи с финансовыми трудностями некоторые футболисты оригинально бойкотируют матчи якобы из-за травм.

«Ситуация с зарплатой тяжелая. Говорят, что еще декабрь не закрыт, а уже март. Уже есть те игроки, кто начинают «рисовать» себе травмы», – сообщил источник.

После 18 сыгранных туров одесская команда набрала 38 баллов и разместилась на третьей позиции в турнирной таблице. «Моряков» опережают «Левый Берег» (39) и «Буковина» (48 баллов).

Во время зимнего перерыва «Черноморец» возглавил Роман Григорчук, который на этой должности заменил Александра Кучера.

чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Черноморец Одесса долги финансы
Николай Тытюк Источник: UA-Football
