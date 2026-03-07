Один из претендентов на выход в Премьер-лигу тонет в долгах перед игроками
Футболисты одесского «Черноморца» не получили выплаты за декабрь прошлого года
Один из претендентов на выход в Украинскую Премьер-лигу – одесский «Черноморец» – имеет солидные долги перед собственными игроками. Об этом сообщил UA-Football.
В связи с финансовыми трудностями некоторые футболисты оригинально бойкотируют матчи якобы из-за травм.
«Ситуация с зарплатой тяжелая. Говорят, что еще декабрь не закрыт, а уже март. Уже есть те игроки, кто начинают «рисовать» себе травмы», – сообщил источник.
После 18 сыгранных туров одесская команда набрала 38 баллов и разместилась на третьей позиции в турнирной таблице. «Моряков» опережают «Левый Берег» (39) и «Буковина» (48 баллов).
Во время зимнего перерыва «Черноморец» возглавил Роман Григорчук, который на этой должности заменил Александра Кучера.
