ВИДЕО. Как Свитолина дала бой Рыбакиной в полуфинале Индиан-Уэллс

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 9) проиграла в полуфинале турнира серии WTA 1000 в американском Индиан-Уэллс.

Украинка уступила третьей ракетке турнира Елене Рыбакиной из Казахстана (WTA 3) в двух сетах – 5:7, 4:6.

Матч длился 1 час 47 минут. Счет личных встреч стал 4–3 в пользу теннисистки из Казахстана.

Свитолина сделала много двойных ошибок (8 против 1), соперницы по 6 раз совершили эйсы.

