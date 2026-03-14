Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Как Свитолина дала бой Рыбакиной в полуфинале Индиан-Уэллс
14 марта 2026, 15:56 | Обновлено 14 марта 2026, 16:02
ВИДЕО. Как Свитолина дала бой Рыбакиной в полуфинале Индиан-Уэллс

Украинская теннисистка уступила сопернице из Казахстана в двух сетах

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 9) проиграла в полуфинале турнира серии WTA 1000 в американском Индиан-Уэллс.

Украинка уступила третьей ракетке турнира Елене Рыбакиной из Казахстана (WTA 3) в двух сетах – 5:7, 4:6.

Матч длился 1 час 47 минут. Счет личных встреч стал 4–3 в пользу теннисистки из Казахстана.

Свитолина сделала много двойных ошибок (8 против 1), соперницы по 6 раз совершили эйсы.

ВИДЕО. Елена Рыбакина (Казахстан) [3] – Элина Свитолина (Украина) [9] – 7:5, 6:4

