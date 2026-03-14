  Вашеро и Риндеркнеш сыграют в финальном поединке парного разряда Мастерса
14 марта 2026, 16:00 | Обновлено 14 марта 2026, 16:31
Вашеро и Риндеркнеш сыграют в финальном поединке парного разряда Мастерса

Двоюродные братья одолели дуэт Бхамбри / Горанссон в матче 1/2 финала

Getty Images/Global Images Ukraine. Артур Риндеркнеш и Валентен Вашеро

Двоюродные братья француз Артур Риндеркнеш и представитель Монако Валентен Вашеро одолели представителя Индии Юки Бхамбри и шведа Андре Горанссона в полуфильном матче парного розряда турнира ATP 1000 в Индиан-Уэллс.

Риндеркнеш и Вашеро переиграли теннисистов Бхамбри и Горанссон за 1 час и 53 минуты – 7:5, 6:7 (3:7), 10:5.

Кроме Юки и Андре, Артур с Валентеном также прошли дуэты Медведев / Тьен, Джокович / Циципас, Хачанов / Рублев.

В финальном поединке парного розряда братья поборются за трофей с аргентинцем Гвидо Андреоцци и французом Мануэлем Гинаром.

ATP 1000 Индиан-Уэллс. Парный розряд, 1/2 финала

Артур Риндеркнеш (Франция) / Валентен Вашеро (Монако) – Юки Бхамбри (Индия) / Андре Горанссон (Швеция) – 7:5, 6:7 (3:7), 10:5

По теме:
Лишь шесть игроков выиграли больше матчей на харде за 200 игр, чем Алькарас
ВИДЕО. Кейс Джоковича. Медведев разнылся в четвертьфинале Индиан-Уэллс
В ожидании Синкараса. Определены полуфиналисты Мастерса в Индиан-Уэллс
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Уже давали 15 млн. Марсель вернулся к варианту с покупкой центрбека Динамо
Футбол | 14 марта 2026, 10:11 8
Уже давали 15 млн. Марсель вернулся к варианту с покупкой центрбека Динамо
Уже давали 15 млн. Марсель вернулся к варианту с покупкой центрбека Динамо

Тарас Михавко вновь объявился «на радарах» у французского клуба

Еще одна сборная вслед за Ираном хочет отказаться играть на чемпионате мира
Футбол | 14 марта 2026, 09:00 7
Еще одна сборная вслед за Ираном хочет отказаться играть на чемпионате мира
Еще одна сборная вслед за Ираном хочет отказаться играть на чемпионате мира

Ирак рассматривает такую возможность

Свитолина проиграла Рыбакиной в полуфинале турнира в Индиан-Уэллс
Теннис | 14.03.2026, 05:58
Свитолина проиграла Рыбакиной в полуфинале турнира в Индиан-Уэллс
Свитолина проиграла Рыбакиной в полуфинале турнира в Индиан-Уэллс
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Теннис | 14.03.2026, 01:54
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 09-15.03
Теннис | 13.03.2026, 20:39
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 09-15.03
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 09-15.03
Популярные новости
Тайсон Фьюри разочаровал своим поступком в отношении Украины
Тайсон Фьюри разочаровал своим поступком в отношении Украины
13.03.2026, 00:02 10
Бокс
В ФИФА определили, кто должен заменить Иран на чемпионате мира
В ФИФА определили, кто должен заменить Иран на чемпионате мира
13.03.2026, 08:12 5
Футбол
Лига конференций. Потенциальные соперники Шахтера провели первый матч
Лига конференций. Потенциальные соперники Шахтера провели первый матч
12.03.2026, 21:43 1
Футбол
Таблица коэффициентов. Победа Шахтера приблизила Украину к двум оппонентам
Таблица коэффициентов. Победа Шахтера приблизила Украину к двум оппонентам
14.03.2026, 05:55 27
Футбол
Аонишики проиграл правнуку легенды из Украины. Как прошел 6 день Haru Basho
Аонишики проиграл правнуку легенды из Украины. Как прошел 6 день Haru Basho
13.03.2026, 12:32 7
Другие виды
В УАФ приняли решение по Балакину после скандала в игре Полесье – Динамо
В УАФ приняли решение по Балакину после скандала в игре Полесье – Динамо
13.03.2026, 07:40 28
Футбол
Бывшего игрока Динамо и украинской сборной мобилизовали в ВСУ
Бывшего игрока Динамо и украинской сборной мобилизовали в ВСУ
13.03.2026, 08:59
Футбол
Мурата Гассиева лишат титула чемпиона мира
Мурата Гассиева лишат титула чемпиона мира
13.03.2026, 02:02 1
Бокс
