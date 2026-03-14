Вашеро и Риндеркнеш сыграют в финальном поединке парного разряда Мастерса
Двоюродные братья одолели дуэт Бхамбри / Горанссон в матче 1/2 финала
Двоюродные братья француз Артур Риндеркнеш и представитель Монако Валентен Вашеро одолели представителя Индии Юки Бхамбри и шведа Андре Горанссона в полуфильном матче парного розряда турнира ATP 1000 в Индиан-Уэллс.
Риндеркнеш и Вашеро переиграли теннисистов Бхамбри и Горанссон за 1 час и 53 минуты – 7:5, 6:7 (3:7), 10:5.
Кроме Юки и Андре, Артур с Валентеном также прошли дуэты Медведев / Тьен, Джокович / Циципас, Хачанов / Рублев.
В финальном поединке парного розряда братья поборются за трофей с аргентинцем Гвидо Андреоцци и французом Мануэлем Гинаром.
ATP 1000 Индиан-Уэллс. Парный розряд, 1/2 финала
Артур Риндеркнеш (Франция) / Валентен Вашеро (Монако) – Юки Бхамбри (Индия) / Андре Горанссон (Швеция) – 7:5, 6:7 (3:7), 10:5
