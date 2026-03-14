Вашеро и Риндеркнеш сыграют в финальном поединке парного разряда Мастерса

Двоюродные братья француз Артур Риндеркнеш и представитель Монако Валентен Вашеро одолели представителя Индии Юки Бхамбри и шведа Андре Горанссона в полуфильном матче парного розряда турнира ATP 1000 в Индиан-Уэллс.

Риндеркнеш и Вашеро переиграли теннисистов Бхамбри и Горанссон за 1 час и 53 минуты – 7:5, 6:7 (3:7), 10:5.

Кроме Юки и Андре, Артур с Валентеном также прошли дуэты Медведев / Тьен, Джокович / Циципас, Хачанов / Рублев.

В финальном поединке парного розряда братья поборются за трофей с аргентинцем Гвидо Андреоцци и французом Мануэлем Гинаром.

ATP 1000 Индиан-Уэллс. Парный розряд, 1/2 финала

