  4. «Мне жаль». Вратарь Ромы оценил свой суперсейв после удара Малиновского
13 марта 2026, 21:28 | Обновлено 13 марта 2026, 21:34
«Мне жаль». Вратарь Ромы оценил свой суперсейв после удара Малиновского

Миле Свилар вспомнил эпизод из матча с Дженоа

Getty Images/Global Images Ukraine. Миле Свилар

Вратарь римской Ромы Миле Свилар оценил свой сейв после удара украинского полузащитника Дженоа Руслана Малиновского в матче 28-го тура Серии А.

«Жаль, что этот замечательный сейв не помог получить результат. Вратари нечасто получают признание за личные достижения, потому что такие сейвы забываются, когда результат отрицательный. Я хотел бы не делать таких сейвов и выиграть все оставшиеся до конца сезона матчи со счетом 5:4», – цитирует Свилара Tuttomercatoweb.

Рома уступила Дженоа со счетом 1:2. Малиновский начал матч на скамейке запасных и появился на поле на 64-й минуте. Результативными действиями во встрече украинец не отличился.

ВИДЕО. Сейв Свилара после удара Малиновского

Видеообзор матча Дженоа – Рома (2:1)

По теме:
Анонс 29 тура итальянской Серии А: приключения миланских клубов продолжатся
ФОТО. Шевченко посетил тренировку Милана
Лишь один игрок забил больше Марадоны на стадионе его имени. Кто он?
Миле Свилар Рома Рим Дженоа чемпионат Италии по футболу Серия A Дженоа - Рома Руслан Малиновский сэйвы
Калинина одолела нейтралку и вышла в полуфинал турнира в Анталье
Теннис | 13 марта 2026, 12:10 6
Калинина одолела нейтралку и вышла в полуфинал турнира в Анталье
Калинина одолела нейтралку и вышла в полуфинал турнира в Анталье

Украинская теннисистка переиграла Алину Чараеву в двух сетах

Лех – Шахтер – 1:3. Бразильское танго с бисиклетой. Видео голов и обзор
Футбол | 12 марта 2026, 22:52 2
Лех – Шахтер – 1:3. Бразильское танго с бисиклетой. Видео голов и обзор
Лех – Шахтер – 1:3. Бразильское танго с бисиклетой. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор первого матча 1/8 финала Лиги конференций 2025/26

ФОТО. Жена Забарного поразила фанатов в Париже: новый стильный выход
Футбол | 13.03.2026, 18:50
ФОТО. Жена Забарного поразила фанатов в Париже: новый стильный выход
ФОТО. Жена Забарного поразила фанатов в Париже: новый стильный выход
В ФИФА определили, кто должен заменить Иран на чемпионате мира
Футбол | 13.03.2026, 08:12
В ФИФА определили, кто должен заменить Иран на чемпионате мира
В ФИФА определили, кто должен заменить Иран на чемпионате мира
Определена соперница Свитолиной в 1/2 финала супертурнира в Индиан-Уэллс
Теннис | 13.03.2026, 03:42
Определена соперница Свитолиной в 1/2 финала супертурнира в Индиан-Уэллс
Определена соперница Свитолиной в 1/2 финала супертурнира в Индиан-Уэллс
samird
Ну тут скоріш не суперсейв, а Руслан поганенько (особливо як для себе) пробив.
Шовковский выступил с обращением к Андрею Шевченко
Шовковский выступил с обращением к Андрею Шевченко
12.03.2026, 08:33 6
Футбол
Лига конференций. Потенциальные соперники Шахтера провели первый матч
Лига конференций. Потенциальные соперники Шахтера провели первый матч
12.03.2026, 21:43 1
Футбол
В Лондоне с нетерпением ждут Илью Забарного
В Лондоне с нетерпением ждут Илью Забарного
11.03.2026, 19:45 1
Футбол
Победное возвращение в Европу. Шахтер уверенно обыграл Лех
Победное возвращение в Европу. Шахтер уверенно обыграл Лех
12.03.2026, 21:42 111
Футбол
Бывшего игрока Динамо и украинской сборной мобилизовали в ВСУ
Бывшего игрока Динамо и украинской сборной мобилизовали в ВСУ
13.03.2026, 08:59
Футбол
Элина Свитолина – Катерина Синякова. Прогноз на матч WTA 1000 Индиан-Уэллс
Элина Свитолина – Катерина Синякова. Прогноз на матч WTA 1000 Индиан-Уэллс
11.03.2026, 23:44 2
Теннис
Суркис принял решение по Пономаренко после интереса из Ла Лиги
Суркис принял решение по Пономаренко после интереса из Ла Лиги
13.03.2026, 07:04 6
Футбол
Свитолина on fire. Стали известны пары 1/2 финала тысячника в Индиан-Уэллс
Свитолина on fire. Стали известны пары 1/2 финала тысячника в Индиан-Уэллс
13.03.2026, 06:22
Теннис
