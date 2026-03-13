«Мне жаль». Вратарь Ромы оценил свой суперсейв после удара Малиновского
Миле Свилар вспомнил эпизод из матча с Дженоа
Вратарь римской Ромы Миле Свилар оценил свой сейв после удара украинского полузащитника Дженоа Руслана Малиновского в матче 28-го тура Серии А.
«Жаль, что этот замечательный сейв не помог получить результат. Вратари нечасто получают признание за личные достижения, потому что такие сейвы забываются, когда результат отрицательный. Я хотел бы не делать таких сейвов и выиграть все оставшиеся до конца сезона матчи со счетом 5:4», – цитирует Свилара Tuttomercatoweb.
Рома уступила Дженоа со счетом 1:2. Малиновский начал матч на скамейке запасных и появился на поле на 64-й минуте. Результативными действиями во встрече украинец не отличился.
ВИДЕО. Сейв Свилара после удара Малиновского
Super salvataggio di SVILAR! 🧤🤯#GenoaRoma pic.twitter.com/93Pwkstmrd— Lega Serie A (@SerieA) March 10, 2026
Видеообзор матча Дженоа – Рома (2:1)
Украинская теннисистка переиграла Алину Чараеву в двух сетах
Смотрите видеообзор первого матча 1/8 финала Лиги конференций 2025/26