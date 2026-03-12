КАССАНО: «Малиновский вышел на поле и изменил ход матча с Ромой»

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано поделился мнениями о работе главного тренера «Дженоа» Даниэле Де Росси.

«Даниэле заявил мне: «Я хотел бы остаться здесь (в «Дженоа» – прим.) на несколько лет, потому что это город, который мне подходит, здесь есть энтузиазм, желание, болельщики одержимы футболом, страстные». Он делает фантастическую работу, он этого заслуживает, он максимально использует потенциал игроков.

Матч с «Ромой» Малиновский и Витинья начали на скамейке запасных, потому что он хотел атаковать оборону «Ромы» забегами за спину, но потом они вышли на поле и изменили ход игры. Я рад за него. Как он сам признал, в первом матче на «Олимпико» была его худшая игра, а теперь он показал свой лучший результат против великолепной команды. Это шедевр, и мне понравилось, как он говорил о Гасперини», – сказал Кассано в интервью Viva El Futbol.

