ВИДЕО. Кейс Джоковича. Медведев разнылся в четвертьфинале Индиан-Уэллс

Британский теннисист, прошлогодний чемпион Мастерса Джек Дрейпер (ATP 14) проиграл четвертьфинальный поединок нейтралу Даниилу Медведеву (ATP 11) на турнире ATP 1000 в Индиан-Уэллс.

На матче Дрейпера против нейтрала Медведева произошел противоречивый эпизод.

Во втором сете при счете 5:5 (0-15), британец во время розыгрыша слегка развел руками,предположив, что мяч Медведева вышел в аут. Игроки продолжили розыгрыш и выполнили еще семь ударов, после чего нейтрал совершил ошибку. Однако после этого Медведев обратился к судье с просьбой просмотреть видео, чтобы выяснить, не было ли со стороны Дрейпера «отвлекающего маневра».

Судья Орели Турт после видеоповтора приняла решение, что это было нарушение правил со стороны британского теннисиста и присудила очко Медведеву.

В итоге Джек Дрейпер проиграл этот гейм, а затем и четвертьфинальный матч. После поединка теннисисты обменялись несколькими фразами у сетки, где Медведев спросил у Джека не злится ли тот. На что Дрейпер ответил:

«Я не думаю, что это тебя настолько отвлекло».

В недавнем поединке 1/8 финала парного розряда Мастерса в Индиан-Уэллс сербский теннисист Новак Джокович и грек Стефанос Циципас выиграли гейм на своей подаче также после обжалования нарушения в игре против француза Артура Риндеркнеша и представителя Монако Валентена Вашеро.

Далее нейтралу предстоит встреча с первой ракеткой мира, испанцем Карлосом Алькарасом в полуфинальном поединке на Мастерсе в Калифорнии.

