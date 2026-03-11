ВИДЕО. Джокович выпросил очко после того, как оппонент отвлек Циципаса

Сербский теннисист Новак Джокович и грек Стефанос Циципас выиграли гейм на своей подаче после обжалования нарушения в игре против француза Артура Риндеркнеша и представителя Монако Валентена Вашеро в поединке 1/8 финала парного розряда турнира ATP 1000 в Индиан-Уэллс.

В третьем гейме на подаче Циципаса, Джокович после розыгрыша попросил видеоповтор момента, в котором Риндеркнеш «ввел в заблуждение» Стефаноса дополнительным движением.

Судья после просмотра повтора подтвердил нарушение и засчитал очко Джоковичу-Циципасу.

Новак и Стефанос проиграли поединок Риндеркнешу и Вашеро в двух сетах за 1 час и 43 минуты – 6:7 (4:7), 5:7.

ATP 1000 Индиан-Уэллс. Парный розряд, 1/8 финала

Новак Джокович (Сербия) / Стефанос Циципас (Греция) – Артур Риндеркнеш (Франция) / Валентен Вашеро (Монако) – 6:7 (4:7), 5:7