US Open14 сентября 2026, 12:27 | Обновлено 14 сентября 2026, 13:22
231
0
Александр Зверев – Бен Шелтон. Финал US Open 2026. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор финального матча Открытого чемпионата США 2026
14 сентября 2026, 12:27 | Обновлено 14 сентября 2026, 13:22
231
0
Подпишитесь на новости Sport.ua
В ночь на 14 сентября представитель Германии Александр Зверев стал победителем Открытого чемпионата США 2026, переиграв в финале Бена Шелтона.
Зверев одержал победу в четырех сетах со счетом 6:3, 7:6 (7:2), 5:7, 6:2 за 3 часа и 36 минут.
Для Александра этот трофей стал вторым на турнирах Grand Slam – в июне он стал чемпионом Ролан Гаррос.
US Open 2026. Финал
Александр Зверев (Германия) [1] – Бен Шелтон (США) [8] – 6:3, 7:6 (7:2), 5:7, 6:2
Читайте также:Стал известен победитель US Open 2026 у мужчин
Видеообзор матча
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 14 сентября 2026, 09:18 9
Футболист может перейти в «Эвертон»
Футбол | 14 сентября 2026, 08:12 27
Патрик Ганиву готов помочь столичному клубу
Футбол | 14.09.2026, 05:02
Теннис | 13.09.2026, 20:01
Бокс | 14.09.2026, 05:02
Комментарии 0
Популярные новости
13.09.2026, 06:44 86
12.09.2026, 11:38 3
14.09.2026, 06:23 13
13.09.2026, 10:46 1
12.09.2026, 08:11 9
13.09.2026, 02:11 9
14.09.2026, 05:12 3
12.09.2026, 12:22 4