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  4. Александр Зверев – Бен Шелтон. Финал US Open 2026. Видеообзор матча
US Open
14 сентября 2026, 12:27 | Обновлено 14 сентября 2026, 13:22
231
0

Александр Зверев – Бен Шелтон. Финал US Open 2026. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор финального матча Открытого чемпионата США 2026

14 сентября 2026, 12:27 | Обновлено 14 сентября 2026, 13:22
231
0
Александр Зверев – Бен Шелтон. Финал US Open 2026. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев и Бен Шелтон
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В ночь на 14 сентября представитель Германии Александр Зверев стал победителем Открытого чемпионата США 2026, переиграв в финале Бена Шелтона.

Зверев одержал победу в четырех сетах со счетом 6:3, 7:6 (7:2), 5:7, 6:2 за 3 часа и 36 минут.

Для Александра этот трофей стал вторым на турнирах Grand Slam – в июне он стал чемпионом Ролан Гаррос.

US Open 2026. Финал

Александр Зверев (Германия) [1] – Бен Шелтон (США) [8] – 6:3, 7:6 (7:2), 5:7, 6:2

Видеообзор матча

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Александр Зверев Бен Шелтон US Open 2026 теннисные видеообзоры
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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