Александр Зверев – Бен Шелтон. Финал US Open 2026. Видеообзор матча

В ночь на 14 сентября представитель Германии Александр Зверев стал победителем Открытого чемпионата США 2026, переиграв в финале Бена Шелтона.

Зверев одержал победу в четырех сетах со счетом 6:3, 7:6 (7:2), 5:7, 6:2 за 3 часа и 36 минут.

Для Александра этот трофей стал вторым на турнирах Grand Slam – в июне он стал чемпионом Ролан Гаррос.

US Open 2026. Финал

Александр Зверев (Германия) [1] – Бен Шелтон (США) [8] – 6:3, 7:6 (7:2), 5:7, 6:2

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Видеообзор матча