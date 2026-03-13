В ожидании Синкараса. Определены полуфиналисты Мастерса в Индиан-Уэллс
Синнер поборется со Зверевым, Алькарас сыграет против Медведева
В ночь на 13 марта завершились все матчи 1/4 финала хардового турнира АТР 1000 в Индиан-Уэллс (США).
Лидер мирового рейтинга Карлос Алькарас без особых проблем переиграл Кэмерона Норри. Его следующим оппонентом будет Даниил Медведев – «нейтрал» выбил Джека Дрейпера.
В полуфинале в нижней части сетки сойдутся Александр Зверев и Янник Синнер. Представитель Германии справился с Артуром Фисом, а итальянец выбил Лернера Тьена.
Полуфинальные поединки в Индиан-Уэллс пройдут в ночь на 14 число.
ATP 1000 Индиан-Уэллс. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Карлос Алькарас [1] – Кэмерон Норри [27] – 6:3, 6:4
Даниил Медведев [11] – Джек Дрейпер [14] – 6:1, 7:5
Нижняя часть сетки
Артур Фис [32] – Александр Зверев [4] – 2:6, 3:6
Лернер Тьен [25] – Янник Синнер [2] – 1:6, 2:6
ATP 1000 Индиан-Уэллс. Пары 1/2 финала
Карлос Алькарас [1] – Даниил Медведев [11]
Александр Зверев [4] – Янник Синнер [2]
Видеообзор игрового дня
Инфографика
