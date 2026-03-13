Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. В ожидании Синкараса. Определены полуфиналисты Мастерса в Индиан-Уэллс
ATP
13 марта 2026, 08:15 | Обновлено 13 марта 2026, 08:23
235
2

В ожидании Синкараса. Определены полуфиналисты Мастерса в Индиан-Уэллс

Синнер поборется со Зверевым, Алькарас сыграет против Медведева

13 марта 2026, 08:15 | Обновлено 13 марта 2026, 08:23
235
2 Comments
В ожидании Синкараса. Определены полуфиналисты Мастерса в Индиан-Уэллс
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

В ночь на 13 марта завершились все матчи 1/4 финала хардового турнира АТР 1000 в Индиан-Уэллс (США).

Лидер мирового рейтинга Карлос Алькарас без особых проблем переиграл Кэмерона Норри. Его следующим оппонентом будет Даниил Медведев – «нейтрал» выбил Джека Дрейпера.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

В полуфинале в нижней части сетки сойдутся Александр Зверев и Янник Синнер. Представитель Германии справился с Артуром Фисом, а итальянец выбил Лернера Тьена.

Полуфинальные поединки в Индиан-Уэллс пройдут в ночь на 14 число.

ATP 1000 Индиан-Уэллс. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

​ Карлос Алькарас [1] – ​ Кэмерон Норри [27] – 6:3, 6:4
Даниил Медведев [11] – Джек Дрейпер [14] – 6:1, 7:5

Нижняя часть сетки

​ Артур Фис [32] – ​ Александр Зверев [4] – 2:6, 3:6
​ Лернер Тьен [25] – ​ Янник Синнер [2] – 1:6, 2:6

ATP 1000 Индиан-Уэллс. Пары 1/2 финала

​ Карлос Алькарас [1] – Даниил Медведев [11]
​ Александр Зверев [4] – ​ Янник Синнер [2]

Видеообзор игрового дня

Инфографика

По теме:
Алькарас разобрался с британцем и вышел в полуфинал Мастерса в Индиан-Уэллс
Синнер с разгромом вышел в полуфинал Индиан-Уэллс и сыграет со Зверевым
Определен первый полуфиналист Мастерса в Индиан-Уэллс
ATP Индиан-Уэллс Янник Синнер Карлос Алькарас (теннисист) Даниил Медведев Джек Дрейпер Кэмерон Норри Лернер Тьен Александр Зверев Артур Фис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Аонишики и Шиши одерживают третьи победы. Как прошел 5-й день Haru Basho
Другие виды | 12 марта 2026, 12:33 1
Аонишики и Шиши одерживают третьи победы. Как прошел 5-й день Haru Basho
Аонишики и Шиши одерживают третьи победы. Как прошел 5-й день Haru Basho

Украинцы укрепили позиции на гранд-турнире в Осаке

СВИТОЛИНА: Довольна тем, как смогла сохранить психологическую устойчивость
Теннис | 13 марта 2026, 04:04 0
СВИТОЛИНА: Довольна тем, как смогла сохранить психологическую устойчивость
СВИТОЛИНА: Довольна тем, как смогла сохранить психологическую устойчивость

Элина провела флеш-интервью после победы над Свентек в четвертьфинале Индиан-Уэллс

Динамо – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 12.03.2026, 22:51
Динамо – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Динамо – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Лех – Шахтер – 1:3. Бразильское танго с бисиклетой. Видео голов и обзор
Футбол | 12.03.2026, 22:52
Лех – Шахтер – 1:3. Бразильское танго с бисиклетой. Видео голов и обзор
Лех – Шахтер – 1:3. Бразильское танго с бисиклетой. Видео голов и обзор
ВИДЕО. УАФ признала три ошибки арбитра в скандальном матче Полесье – Динамо
Футбол | 12.03.2026, 15:05
ВИДЕО. УАФ признала три ошибки арбитра в скандальном матче Полесье – Динамо
ВИДЕО. УАФ признала три ошибки арбитра в скандальном матче Полесье – Динамо
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Юрій Шматок
Згідно рахунку, що дає спорт юа, саме Дрейпер вийшов в півфінал ))
Ответить
+1
Fastovec
Виправте помилку в тексті, нам усім хотілось бачити Дрейпера у півфіналі, але туди попав ноунейм медведь
Ответить
0
Популярные новости
Элина Свитолина – Катерина Синякова. Прогноз на матч WTA 1000 Индиан-Уэллс
Элина Свитолина – Катерина Синякова. Прогноз на матч WTA 1000 Индиан-Уэллс
11.03.2026, 23:44 2
Теннис
ВИДЕО. Майк Тайсон – о Ломаченко: «Все думают, что он Бог!»
ВИДЕО. Майк Тайсон – о Ломаченко: «Все думают, что он Бог!»
11.03.2026, 11:41 3
Бокс
Источник: тренер Динамо Костюк отсеял ряд футболистов
Источник: тренер Динамо Костюк отсеял ряд футболистов
11.03.2026, 22:55 2
Футбол
В Лондоне с нетерпением ждут Илью Забарного
В Лондоне с нетерпением ждут Илью Забарного
11.03.2026, 19:45 1
Футбол
Победное возвращение в Европу. Шахтер уверенно обыграл Лех
Победное возвращение в Европу. Шахтер уверенно обыграл Лех
12.03.2026, 21:42 101
Футбол
Ужасная новость для сборной Украины: ключевой игрок не сыграет со шведами
Ужасная новость для сборной Украины: ключевой игрок не сыграет со шведами
11.03.2026, 17:32 50
Футбол
Свитолина разгромила чешку и досрочно вышла в четвертьфинал Индиан-Уэллс
Свитолина разгромила чешку и досрочно вышла в четвертьфинал Индиан-Уэллс
12.03.2026, 00:55 19
Теннис
Решение принято. Усик выбрал соперника на последний бой в карьере
Решение принято. Усик выбрал соперника на последний бой в карьере
11.03.2026, 09:31 10
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем