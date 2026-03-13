Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Алькарас разобрался с британцем и вышел в полуфинал Мастерса в Индиан-Уэллс
ATP
13 марта 2026, 06:02 | Обновлено 13 марта 2026, 06:26
Алькарас разобрался с британцем и вышел в полуфинал Мастерса в Индиан-Уэллс

Карлос выиграл у Кэмерона в двух сетах и продолжает борьбу за трофей в Калифорнии

Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Лидер мирового рейтинга АТР Карлос Алькарас из Испании выиграл четвертьфинальный матч хардового турнира АТР 1000 в Индиан-Уэллс, США.

В ночь на 13 марта испанец в двух сетах переиграл представителя Великобританиии Кэмерона Норри (АТР 29) за 1 час и 34 минуты.

ATP 1000 Индиан-Уэллс. Хард, 1/4 финала

Карлос Алькарас (Испания) [1] – Кэмерон Норри (Великобритания) [27] – 6:3, 6:4

Карлос провел девятое очное противостояние против Норри и в шестой раз одолел британца.

Помимо Кэмерона, Алькарас в Калифорнии также прошел Григора Димитрова, Артура Риндеркнеша и Каспера Рууда. Его следующей соперником будет «нейтрал» Даниил Медведев.

Карлос вышел в 13-й полуфиналов Мастерсов в карьере. Алькарас одержал 16-ю победу подряд – в 2026 году он уже стал чемпионом Australian Open и пятисотника в Дохе.

Карлос стал лишь третьим игроком с 1976 года, который вышел минимум в пять полуфиналов подряд на Индиан-Уэллс. Ранее это удавалось только Рафаэлю Надалю и Новаку Джоковичу. Алькарас в 22 года и 303 дня – самый молодой из этой тройки, кому удалось добиться такого результата.

Видеообзор матча

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
