Синнер с разгромом вышел в полуфинал Индиан-Уэллс и сыграет со Зверевым
Янник без особых проблем переиграл Лернера Тьена в четвертьфинале Мастерса
Вторая ракетка мира в мужском одиночном разряде Янник Синнер (Италия) вышел в четвертьфинал хардового турнира АТР 1000 в Индиан-Уэллс, США.
В четвертьфинале итальянец в двух сетах разгромила Лернера Тьена (США, ATP 27) за 1 час и 7 минут.
ATP 1000 Индиан-Уэллс. Хард, 1/4 финала
Лернер Тьен (США) [25] – Янник Синнер (Италия) [2] – 1:6, 2:6
Синнер провел второе очное противостояние против Тьена. В 2025 году Янник одолел Лернера в финале соревнований в Пекине.
На счету Синнера в Индиан-Уэллс также победы над Далибором Сврчиной, Денисом Шаповаловым и Жоау Фонсекой. Следующим соперником Синнера будет четвертый сеяный Александр Зверев.
Синнер проведет 14-й полуфинал в карьере на соревнованиях категории АТР 1000.
С 2020 года Синнер одержал больше всего побед в матчах на турнирах Grand Slam и серии Мастерс – 189. У ближайшего преследователя – Александра Зверева – 188 викторий.
Видеообзор матча
Фотогалерея матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Риццоли разобрал спорные моменты
Следите за результатами украинок на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua