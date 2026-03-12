Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Определен первый полуфиналист Мастерса в Индиан-Уэллс
ATP
12 марта 2026, 22:01
Определен первый полуфиналист Мастерса в Индиан-Уэллс

Александр Зверев довольного легко выиграл у Артура Фиса

Определен первый полуфиналист Мастерса в Индиан-Уэллс
Getty Images/Global Images Ukraine

Четвертый номер мирового рейтинга АТР Александр Зверев из Германии вышел в полуфинал хардовый турнир АТР 1000 в Индиан-Уэллс, США.

В четвертьфинале Зверев в двух сетах выиграл у француза Артура Фиса (АТР 32) за 1 час и 23 минуты.

ATP 1000 Индиан-Уэллс. Хард, 1/4 финала

Артур Фис (Франция) [30] – Александр Зверев (Германия) [4] – 2:6, 3:6

Алькарас прокомментировал непростой матч Синнера с Фонсекой
Определены все четвертьфиналисты Мастерса в Индиан-Уэллс
Джокович уступил прошлогоднему чемпиону Индиан-Уэллс на пути к 1/4 финала
Александр Зверев Артур Фис ATP Индиан-Уэллс
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
