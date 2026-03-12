Определен первый полуфиналист Мастерса в Индиан-Уэллс

Четвертый номер мирового рейтинга АТР Александр Зверев из Германии вышел в полуфинал хардовый турнир АТР 1000 в Индиан-Уэллс, США.

В четвертьфинале Зверев в двух сетах выиграл у француза Артура Фиса (АТР 32) за 1 час и 23 минуты.

ATP 1000 Индиан-Уэллс. Хард, 1/4 финала

Артур Фис (Франция) [30] – Александр Зверев (Германия) [4] – 2:6, 3:6