Определен первый полуфиналист Мастерса в Индиан-Уэллс
Александр Зверев довольного легко выиграл у Артура Фиса
Четвертый номер мирового рейтинга АТР Александр Зверев из Германии вышел в полуфинал хардовый турнир АТР 1000 в Индиан-Уэллс, США.
В четвертьфинале Зверев в двух сетах выиграл у француза Артура Фиса (АТР 32) за 1 час и 23 минуты.
ATP 1000 Индиан-Уэллс. Хард, 1/4 финала
Артур Фис (Франция) [30] – Александр Зверев (Германия) [4] – 2:6, 3:6
