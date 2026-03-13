Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. «Чемпионы не ждут». Эмоции Свитолиной после победы над Свентек
WTA
13 марта 2026, 10:53 | Обновлено 13 марта 2026, 11:20
Элина поделилась эмоциями после победы над Игой

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась эмоциями после победы над Игой Свёнтек в 1/4 финала WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

Элина рассказала о победе над Игой и сложных погодных условиях. Элина раскрыла секрет успеха и объяснила, за счет чего безумно провела третий сет матча 1/4 финала. Смотрите видео на Sport.ua.

Следующей соперницей украинки будет третья сеяная Елена Рыбакина, прошедшая Джессику Пегулу. Полуфиналы в Индиан-Уэллсе состоятся в ночь на 14 марта.

По теме:
СВИТОЛИНА: «Нужно быть агрессивной. Никто из чемпионов не ждет ошибок»
Свитолина on fire. Стали известны пары 1/2 финала тысячника в Индиан-Уэллс
СВИТОЛИНА: Довольна тем, как смогла сохранить психологическую устойчивость
Ига Свёнтек Элина Свитолина WTA Индиан-Уэллс видео
