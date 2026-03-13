Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась эмоциями после победы над Игой Свёнтек в 1/4 финала WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

Элина рассказала о победе над Игой и сложных погодных условиях. Элина раскрыла секрет успеха и объяснила, за счет чего безумно провела третий сет матча 1/4 финала. Смотрите видео на Sport.ua.

Следующей соперницей украинки будет третья сеяная Елена Рыбакина, прошедшая Джессику Пегулу. Полуфиналы в Индиан-Уэллсе состоятся в ночь на 14 марта.

ВИДЕО. «Чемпионы не ждут». Эмоции Свитолиной после победы над Свентек