СВИТОЛИНА: «Нужно быть агрессивной. Никто из чемпионов не ждет ошибок»

Украинская теннисистка Элина Свитолина провела пресс-конференцию после победы над Игой Свентек в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс:

– Вы победили двукратную чемпионку. Поделитесь своими впечатлениями от выступления.

– Это был хороший день для меня. Я играла очень хорошо. Я бы не сказала, что это был идеальный матч, но мне удалось остаться в игре, бороться и найти решение после проигранного второго сета. Но, да, я очень довольна своей игрой.

– Вы казались очень агрессивной на корте. По вашему мнению и по вашему опыту, так нужно играть против Иги?

– Да, не только против нее, но я думаю, что вообще нужно стараться быть более агрессивной, стараться играть свои удары. Никто из чемпионов не ждет ошибок соперников, и ты должен действительно стараться найти возможность атаковать.

Я чувствовала себя хорошо. Я пыталась раскрывать корт и воспользоваться моментом, потому что Ига очень агрессивная теннисистка и очень хорошо двигается. Если ты не используешь шанс вовремя, она воспользуется им сама.

– Как вы можете объяснить свою постоянную интенсивность с начала сезона? Есть ли что-то, что вы изменили во время предсезонного периода?

– Конечно, я поработала над своей игрой, поработала над некоторыми тактическими моментами. Я действительно пересмотрела некоторые статистические решения на корте, которые работали, и то, что не работало. Для меня было важно увидеть все своими глазами. Иногда ощущения и то, что ты видишь, могут отличаться. Вот почему у меня есть моя команда, которая действительно предоставляет мне всю эту информацию, и тогда у меня было время поработать над несколькими вещами: над подачей, над приемом, и вообще над всем.

Поскольку мы играем на таком высоком уровне, все эти небольшие различия, небольшие коррективы работают, и именно это делает разницу между стабильностью и отдельными удачными неделями.

– Мне показалось, что в третьем сете вы немного изменили тактику. Вы пытались что-то изменить в третьем сете?

– Я пыталась быть более стабильной, безусловно, потому что во втором сете сделала несколько ошибок, не использовала свои возможности должным образом.

Я должна была оставаться агрессивной. Я бы не сказала, что я что-то кардинально изменила, но пыталась открыть корт и просто немного контролировать мяч.

Когда ты просто идешь на плоский удар, это очень рискованно, поэтому, конечно, для меня было важно добавлять немного вращения, чтобы попытаться использовать те небольшие шансы, которые давала мне Ига.

– Вспоминая прошлое, вы говорили о межсезонье, о работе над мелкими деталями своей игры. Можно ли сказать, что это та самая тенденция, которую вы развивали в течение последних нескольких лет, например, поиск способов быть более агрессивной? Или это то, чем вы занимались преимущественно? Как выглядит этот процесс? Как вы начинаете эти разговоры? Ваш тренер просто приносит вам видео и новые идеи, а вы их рассматриваете, или это просто вещи, о которых вы уже знаете и о которых уже думаете?

– Мой тренер приносит мне видео и материалы с матчей, а также работает со статистической командой, которая предоставляет эти материалы. Затем мы вместе просматриваем вещи, которые мы видим, которые выделяем.

И для меня важно найти небольшие детали, которые помогут прибавить, благодаря которым я могу улучшить свою игру. Потому что, очевидно, я играю хорошо, но я хочу быть еще более стабильной. Я хочу иногда выигрывать матчи легче.

Это те небольшие детали, которые хотелось бы улучшить. Это одна из тех вещей, над которой мы работали. Я чувствую, что это помогло мне немного по-другому посмотреть на свою игру. Просто несколько вещей встали на свои места.

Я не начала год в лучшей своей форме. Я работала над собой и играла в Окленде, пытаясь сыграть несколько матчей, потому что я не играла около трех месяцев с момента окончания сезона в сентябре. Все постепенно начало складываться, и вот мы имеем результаты. Да, я хочу двигаться дальше, я хочу достичь еще лучших результатов.

– Вы упомянули о трех месяцах, в течение которых, возможно, немного расслабились и почувствовали себя физически более свежей. Было ли это также частью вашего успеха? 19–3 на данный момент в этом году.

– Да, безусловно. Время, которое я взяла, во-первых, психологически, имело для меня большое значение, потому что я была перегружена. Я была просто уставшая, полностью истощенная. Кроме того, я, наверное, слишком давила на себя, но у меня и так было много дел. Поэтому иногда важно немного отдохнуть, и иногда, как в моем случае, это помогает действительно отпустить все и начать с нуля.

Я не играла в течение месяца. Я занимался физической подготовкой, фитнесом, чтобы улучшить свою форму, мелочами, профилактикой. Затем медленно начала снова выполнять специфические упражнения на корте, а потом вернулась на корт со своим тренером и командой.

Я думаю, это, безусловно, очень освежило мой разум, потому что после того, как я была слишком перегружена, я снова готова столкнуться с трудными ситуациями и готова снова найти в себе этот огонь, потому что я думаю, что именно это меня и движет. Если нет огня, я не хочу тренироваться, я не хочу выполнять эту рутинную работу, потому что в теннисе многое зависит от рутины.

– Вы не против, если я задам последний вопрос о Гаэле?

– Конечно.

– Мне интересно, как вы переживаете, глядя, как он проходит свой последний сезон. Со стороны это выглядит очень эмоционально, на него обращают много внимания. Дает ли это вам новое видение? Это интересный опыт и как вы это переживаете?

– Для меня самым трудным было, когда он мне об этом сказал, это было, кажется, в сентябре прошлого года, когда он сказал, что думает об этом и что, вероятно, это произойдет.

Вот тогда, да, для меня это было тяжело, потому что я немного следила за ним, когда он играл замечательные матчи в начале своей карьеры, а потом следила за ним, прежде чем мы начали отношения.

А потом быть рядом с ним и видеть, через что он проходит, конечно, очень особенно. Для меня это эмоционально видеть, как он справляется с этим.

Иногда это может быть трудно для него и эмоционально, и я стараюсь быть рядом на каждом шагу и поддерживать его. По моему мнению, я не могу сделать ничего другого, кроме как быть рядом и иногда поговорить, иногда просто молчать, чтобы он мог по-настоящему прожить этот последний сезон.

Я думаю, что серия в Европе, Ролан Гаррос будет для него очень эмоциональным. Так что это будет трудно для нас, как для семьи, но также принесет много радости, потому что это что-то особенное. Это этап жизни, который невозможно забыть. Единственное, что можно сделать, это просто жить этими эмоциями. Невозможно избавиться от всего волнения, всех разных плохих и хороших эмоций. Это просто их смесь. Поэтому мы просто стараемся наслаждаться этим моментом как можно больше.

Видеообзор матча Элина Свитолина – Ига Свентек