  4. СВИТОЛИНА: Довольна тем, как смогла сохранить психологическую устойчивость
13 марта 2026, 04:04 |
СВИТОЛИНА: Довольна тем, как смогла сохранить психологическую устойчивость

Элина провела флеш-интервью после победы над Свентек в четвертьфинале Индиан-Уэллс

СВИТОЛИНА: Довольна тем, как смогла сохранить психологическую устойчивость
Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина во время флеш-интервью на корте прокомментировала победу над второй ракеткой мира Игой Свентек (6:2, 4:6, 6:4) в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс:

Элина, ты впервые за семь лет вернулась в полуфинал Индиан-Уэллс. Наверное, ты в полном восторге от этого.

– Такая статистика заставляет меня чувствовать себя немного старой (смеется). Конечно, сегодня я очень счастлива. Это был действительно тяжелый матч, Ига всегда вытягивает из меня что-то дополнительное, весь этот боевой дух. Мне пришлось очень постараться, чтобы завершить этот матч победой. Я очень довольна тем, как я смогла сохранить психологическую устойчивость в третьем сете.

– Психологически ты была невероятной, особенно учитывая то, что пришлось играть третий сет, но мне интересно, с каким настроением ты выходила на матч против соперницы, которая победила тебя три раза подряд. Она побеждала тебя в двух сетах, но сегодня ты как-то смогла обратить ситуацию в свою пользу. Каков был твой настрой?

– Я пыталась проанализировать, что я делала неправильно в других матчах и что работало. И да, я много играла против Иги, мы также несколько раз тренировались. Поэтому я знала, чего ожидать и как мне нужно играть. И я очень довольна тем, как мне удалось реализовать свой план игры. Несколько вещей работали очень хорошо, например, моя подача. Так что да, это действительно приятное чувство.

– Я уверен, что для тебя не является сюрпризом, что вас очень любят здесь, в Индиан-Уэллс. Как приятно было чувствовать любовь на корте, особенно от стольких людей, которые понимают ваш путь как мамы, которая досрочно завершила сезон, чтобы позаботиться о себе, а затем одержала 10 побед подряд в начале сезона и вышла в полуфинал сейчас. Как приятно чувствовать любовь, особенно от людей, которые знают вашу историю?

– Конечно, это прекрасное чувство. И, конечно, чувствовать, что так много людей разделяют мою историю и пытаются меня поддержать, я действительно чувствовала любовь, действительно чувствовала эту поддержку в течение всех трех сетов. Так что большое спасибо за то, что поддержали меня.

– И напоследок, как вы спите? Вы рассказали нам, что Гаэль вернулся домой со Скай, так что вы, возможно, получили немного дополнительного времени.

– Ну, это было совершенно замечательно (смеется). У меня было немного дополнительного сна. Гаэль сейчас спит. Он не смотрел мой матч. Он так устает от смены часовых поясов. Он проводит время с нашей дочерью. Для него это немного утомительно. Он сказал мне об этом сегодня утром. Так что сегодня он высыпается.

Видеообзор матча Элина Свитолина – Ига Свентек

Элина Свитолина Ига Свёнтек WTA Индиан-Уэллс
