Свитолина и Рыбакина лишили Свентек второй позиции в рейтинге WTA

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина с понедельника впервые в карьере станет второй ракеткой мира.

Рыбакина поднимается на рекордное для себя место по итогам большого турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс, сместив на третью позицию польку Игу Свентек.

Такая рокировка стала возможной после того, как Свентек проиграла украинке Элине Свитолиной в четвертьфинале тысячника в Калифорнии, а Рыбакина выиграла свой четвертьфинальный поединок у Джессики Пегулы.

Ига впервые с августа 2025 года опуститься на третью строчку рейтинга WTA. Поражение от Свитолиной стало для Свентек пятым подряд в матчах против представительниц топ-10 мирового рейтинга.

Свитолина в LIVE-рейтинге WTA идет на восьмой позиции. В полуфинале Индиан-Уэллс Элина сыграет против Рыбакиной (встреча начнется в ночь на 14 марта, 03:00).

Если Элина сумеет одолеть Елену, то с понедельника станет седьмой ракеткой мира, обойдя итальянку Жасмин Паолини.

