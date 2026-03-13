Свитолина и Рыбакина лишили Свентек второй позиции в рейтинге WTA
После вылета Иги от Элины Елена одолела Пегулу и впервые поднимется на второе место
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина с понедельника впервые в карьере станет второй ракеткой мира.
Рыбакина поднимается на рекордное для себя место по итогам большого турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс, сместив на третью позицию польку Игу Свентек.
Такая рокировка стала возможной после того, как Свентек проиграла украинке Элине Свитолиной в четвертьфинале тысячника в Калифорнии, а Рыбакина выиграла свой четвертьфинальный поединок у Джессики Пегулы.
Ига впервые с августа 2025 года опуститься на третью строчку рейтинга WTA. Поражение от Свитолиной стало для Свентек пятым подряд в матчах против представительниц топ-10 мирового рейтинга.
Свитолина в LIVE-рейтинге WTA идет на восьмой позиции. В полуфинале Индиан-Уэллс Элина сыграет против Рыбакиной (встреча начнется в ночь на 14 марта, 03:00).
Если Элина сумеет одолеть Елену, то с понедельника станет седьмой ракеткой мира, обойдя итальянку Жасмин Паолини.
LIVE-рейтинг WTA (топ-10)
