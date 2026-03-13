14 марта полуфинальный матч на Индиан-Уэллс проведут Элина Свитолина (WTA 9) и Елена Рыбакина (WTA 3).

Встреча начнется ориентировочно в 03:00 по Киеву.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking анонсирует предстоящий поединок!

Элина Свитолина

Украинская спортсменка продолжает радовать своих фанатов высокими результатами, четвертый полуфинал в пяти турнирах этого года. В LIVE-рейтинге Свитолина уже поднялась на восьмое место, а также делит вторую строчку в чемпионской гонке.

На Индиан-Уэллс теннисистка продолжает показывать стабильный теннис. Элина начала со второго круга, где одолела уже возрастную немку Лауру Зигемунд – 7:6, 4:6, 6:3, потом уверенно справилась с американкой Эшлин Крюгер – 6:4, 6:2. Недолго продолжался матч против опытной чешки Катерины Синяковой, здесь Свитолина взяла первый сет – 6:1, во второй партии, при счете 1:1 соперница снялась. Главным достижением на этом турнире можно считать победу над второй ракеткой мира, сильной полькой Игой Свентек – 6:2, 4:6, 6:4.

Елена Рыбакина

В текущем сезоне Рыбакина не впечатляла на турнирах, хотя взятый титул на Открытом чемпионате Австралии с лихвой компенсирует другие промахи. Полуфинал Индиан-Уэллс уже солидный результат, но спортсменка наверняка хочет побороться за титул. Со следующей недели теннисистка будет второй ракеткой мира.

На этом турнире Рыбакина стартовала с тяжелой победы над американкой Хейли Баптист – 7:6, 2:6, 6:2., потом прошла украинку Марту Костюк – 6:4, 6:4. Не был доигран матч против британки Сонай Картал, при счете 6:3, 4:3 в пользу Елены, соперница снялась.

В четвертьфинале удалось пройти сильную американку Джессику Пегулу – 6:1, 7:6, во второй партии Рыбакина отыгралась со счета 1:4.

Личные встречи

Теннисистки хорошо знакомы, так как играли между собой шесть раз, счет пока равный – 3:3. Последняя встреча состоялась в прошлом году, тогда на турнире в Мадриде Свитолина выиграла 6:4, 6:3. Примечательно, что ранее спортсменки всего раз пересекались на харде, это было в матче за третье место на Олимпиаде в Токио, в 2021 году, украинка в той битве одержала волевую победу.

Прогноз

В этой паре Рыбакина небольшой фаворит, на что есть свои причины: она выше в рейтинге, младше, а также имеет перевес в плане мощи. Свитолиной точно сейчас никто не страшен, главное иметь силы, учитывая плотный график.

Ожидаю очередного интересного матча, в котором можно ожидать и трех сетов, предлагаю сделать здесь ставку на тотал больше 20,5 геймов за 1,6.