Соболенко и Мбоко определили первую полуфиналистку тысячника в Индиан-Уэллс

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
12 марта 2026, 22:05 | Обновлено 12 марта 2026, 23:22
2010
2

Виктория проиграла четвертьфинальный матч первой ракетке мира в двух сетах, навязав борьбу

Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко

Канадская теннисистка Виктория Мбоко (WTA 10) не сумела выйти в полуфинал хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

В четвертьфинале Мбоко в двух сетах проиграла первой ракетке мира Арине Соболенко за 1 час и 51 минуту.

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард, 1/4 финала

Арина Соболенко [1] – Виктория Мбоко (Канада) [10] – 7:6 (7:0), 6:4

Это было второе очное противостояние соперниц. В конце января Виктория уступила Арине в 1/8 финала Australian Open.

В полуфинале Соболенко сыграет либо с Линдой Носковой, либо с Талией Гибсон.

Видеообзор матча

Арина Соболенко Виктория Мбоко WTA Индиан-Уэллс
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
