Соболенко и Мбоко определили первую полуфиналистку тысячника в Индиан-Уэллс
Виктория проиграла четвертьфинальный матч первой ракетке мира в двух сетах, навязав борьбу
Канадская теннисистка Виктория Мбоко (WTA 10) не сумела выйти в полуфинал хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.
В четвертьфинале Мбоко в двух сетах проиграла первой ракетке мира Арине Соболенко за 1 час и 51 минуту.
WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард, 1/4 финала
Арина Соболенко [1] – Виктория Мбоко (Канада) [10] – 7:6 (7:0), 6:4
Это было второе очное противостояние соперниц. В конце января Виктория уступила Арине в 1/8 финала Australian Open.
В полуфинале Соболенко сыграет либо с Линдой Носковой, либо с Талией Гибсон.
Видеообзор матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Риццоли разобрал спорные моменты
Смотрите видеообзор первого матча 1/8 финала Лиги конференций 2025/26