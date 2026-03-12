Соболенко и Мбоко определили первую полуфиналистку тысячника в Индиан-Уэллс

Канадская теннисистка Виктория Мбоко (WTA 10) не сумела выйти в полуфинал хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

В четвертьфинале Мбоко в двух сетах проиграла первой ракетке мира Арине Соболенко за 1 час и 51 минуту.

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард, 1/4 финала

Арина Соболенко [1] – Виктория Мбоко (Канада) [10] – 7:6 (7:0), 6:4

Это было второе очное противостояние соперниц. В конце января Виктория уступила Арине в 1/8 финала Australian Open.

В полуфинале Соболенко сыграет либо с Линдой Носковой, либо с Талией Гибсон.

Видеообзор матча