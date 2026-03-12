12 марта на Самсун 19 Майис пройдет первый матч 1/8 финала Лиги конференций, в котором Самсунспор встретится с Райо Вальекано. Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

Самсунспор

Команда не так давно поднялась из Первой Лиги. Но в прошлом сезоне стала главной сенсацией в турецком футболе. Тогда получилось финишировать на третьей позицией в Суперлиге. Но после такого прыжка пошел очень ожидаемый спад - на данный момент, после поражения еще и Фенербахче, футболисты идут уже восьмыми, более того, уже понятно, что выше можно разве что на одну ступеньку подняться.

Тем важнее сосредоточиться на международном футболе. В Лиге Европы не получилось - первый же соперник, Панатинаикос, выбил турок. Но, перебравшись в нынешний турнир, смогли выиграть трижды в первых турах. Потом прибавили только ничью с Брейдабликом при паре поражений, но и этого хватило, чтобы выйти в плей-офф. А уже там в феврале спокойно справились со Шкендией-79: 1:0 на выезде, 4:0 дома.

Райо Вальекано

Клуб тоже сумел приятно удивить в прошлом сезоне. Хотя нельзя сказать, что он так уж сильно выстрелить, скорее повезло, что и 52 очков хватило, чтобы закончить, по дополнительным показателям на восьмой позиции. Сейчас, как и следующий соперник, просели на внутренней арене. Но удачный отрезок за последний месяц, с середины февраля, позволил хотя бы оторваться от зоны вылета в Примере.

Тем важнее попробовать зайти как можно дальше в Лиге конференций, понимая, что туда быстро не вернуться. В ней команда из Мадрида сумела в квалификации летом обыграть Неман, дважды сухо его победив. А потом выиграли четырежды и на основном раунде. Хотя при этом на выезде была ничья с Хеккеном и даже поражение Словану в Братиславе, все равно получилось финишировать тогла в группе лидеров.

Статистика личных встреч

Это будет первый очный поединок между командами.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в гостей. Они сейчас набрали снова неплохую форму - ставим на подопечных Иньиго Переса с форой 0 (коэффициент - 1,60).