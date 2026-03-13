Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Самсунспор – Райо Вальекано – 1:3. Дубль Алемао. Видео голов и обзор матча
Лига конференций
Самсунспор
12.03.2026 19:45 – FT 1 : 3
Райо Вальекано
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
13 марта 2026, 04:58 |
11
0

Самсунспор – Райо Вальекано – 1:3. Дубль Алемао. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор первого матча 1/8 финала Лиги конференций 2025/26

13 марта 2026, 04:58 |
11
0
Самсунспор – Райо Вальекано – 1:3. Дубль Алемао. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

12 марта Райо Вальекано одержал выездную победу в первом матче 1/8 финала Лиги конференций 2025/26 против Самсунспор.

Поединок прошел на стадионе в городе Самсун и завершился со счетом 3:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубль в составе испанской команды оформил Алемао.

Лига конференций 2025/26. 1/8 финала

Первый матч. 12 марта

Самсунспор (Турция) – Райо Вальекано (Испания) – 1:3

Голы: Мариус, 21 – Алемао, 14, 78, А. Гарсия, 40

Видеообзор матча

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Алемао (Райо Вальекано), асcист Оскар Валентин.
40’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Гарсия (Райо Вальекано), асcист Иси Паласон.
21’
ГОЛ ! Мяч забил Мариус Муандилмаджи (Самсунспор), асcист Карло Хольсе.
15’
ГОЛ ! Мяч забил Алемао (Райо Вальекано), асcист Иси Паласон.
По теме:
Панатинаикос – Бетис – 1:0. Два удаления и пенальти. Видео голов и обзор
Лилль – Астон Вилла – 0:1. Как забил Олли Уоткинс. Видео гола и обзор матча
Болонья – Рома – 1:1. Бернардески и Пеллегрини. Видео голов и обзор матча
Райо Вальекано Самсунспор видео голов и обзор Лига конференций
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр ДЕНИСОВ: «Эти двое публично издевались над ним»
Футбол | 12 марта 2026, 20:44 7
Александр ДЕНИСОВ: «Эти двое публично издевались над ним»
Александр ДЕНИСОВ: «Эти двое публично издевались над ним»

Коммерческий директор «Полесья» раскритиковал Николая Балакина и Дениса Шурмана

У Кварацхелии возникли проблемы, из-за которых он может уйти из ПСЖ
Футбол | 12 марта 2026, 07:39 8
У Кварацхелии возникли проблемы, из-за которых он может уйти из ПСЖ
У Кварацхелии возникли проблемы, из-за которых он может уйти из ПСЖ

В игроке заинтересованы клубы АПЛ

Победное возвращение в Европу. Шахтер уверенно обыграл Лех
Футбол | 12.03.2026, 21:42
Победное возвращение в Европу. Шахтер уверенно обыграл Лех
Победное возвращение в Европу. Шахтер уверенно обыграл Лех
Реал готовит грандиозный трансфер форварда за 110 миллионов евро
Футбол | 13.03.2026, 03:32
Реал готовит грандиозный трансфер форварда за 110 миллионов евро
Реал готовит грандиозный трансфер форварда за 110 миллионов евро
Известен гонорар Усика за поединок против Рико Верховена
Бокс | 12.03.2026, 08:13
Известен гонорар Усика за поединок против Рико Верховена
Известен гонорар Усика за поединок против Рико Верховена
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Решение принято. Усик выбрал соперника на последний бой в карьере
Решение принято. Усик выбрал соперника на последний бой в карьере
11.03.2026, 09:31 10
Бокс
Ужасная новость для сборной Украины: ключевой игрок не сыграет со шведами
Ужасная новость для сборной Украины: ключевой игрок не сыграет со шведами
11.03.2026, 17:32 50
Футбол
В Лондоне с нетерпением ждут Илью Забарного
В Лондоне с нетерпением ждут Илью Забарного
11.03.2026, 19:45 1
Футбол
Аонишики спорно проиграл, Оносато снялся. Как прошел 4-й день Haru Basho
Аонишики спорно проиграл, Оносато снялся. Как прошел 4-й день Haru Basho
11.03.2026, 13:30 6
Другие виды
Шовковский выступил с обращением к Андрею Шевченко
Шовковский выступил с обращением к Андрею Шевченко
12.03.2026, 08:33 6
Футбол
КЛИЧКО: «Они пытаются разрушить репутацию. Его знает весь мир»
КЛИЧКО: «Они пытаются разрушить репутацию. Его знает весь мир»
11.03.2026, 23:14 7
Бокс
ВИДЕО. Майк Тайсон – о Ломаченко: «Все думают, что он Бог!»
ВИДЕО. Майк Тайсон – о Ломаченко: «Все думают, что он Бог!»
11.03.2026, 11:41 3
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило трансфер нападающего, которого никто не ждал
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило трансфер нападающего, которого никто не ждал
12.03.2026, 06:57 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем