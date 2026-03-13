12 марта Райо Вальекано одержал выездную победу в первом матче 1/8 финала Лиги конференций 2025/26 против Самсунспор.

Поединок прошел на стадионе в городе Самсун и завершился со счетом 3:1.

Дубль в составе испанской команды оформил Алемао.

Лига конференций 2025/26. 1/8 финала

Первый матч. 12 марта

Самсунспор (Турция) – Райо Вальекано (Испания) – 1:3

Голы: Мариус, 21 – Алемао, 14, 78, А. Гарсия, 40

Видеообзор матча