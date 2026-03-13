12.03.2026 19:45 – FT 1 : 3
Лига конференций13 марта 2026, 04:58 |
11
0
Самсунспор – Райо Вальекано – 1:3. Дубль Алемао. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор первого матча 1/8 финала Лиги конференций 2025/26
12 марта Райо Вальекано одержал выездную победу в первом матче 1/8 финала Лиги конференций 2025/26 против Самсунспор.
Поединок прошел на стадионе в городе Самсун и завершился со счетом 3:1.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Дубль в составе испанской команды оформил Алемао.
Лига конференций 2025/26. 1/8 финала
Первый матч. 12 марта
Самсунспор (Турция) – Райо Вальекано (Испания) – 1:3
Голы: Мариус, 21 – Алемао, 14, 78, А. Гарсия, 40
Видеообзор матча
События матча
78’
ГОЛ ! Мяч забил Алемао (Райо Вальекано), асcист Оскар Валентин.
40’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Гарсия (Райо Вальекано), асcист Иси Паласон.
21’
ГОЛ ! Мяч забил Мариус Муандилмаджи (Самсунспор), асcист Карло Хольсе.
15’
ГОЛ ! Мяч забил Алемао (Райо Вальекано), асcист Иси Паласон.
