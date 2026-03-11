Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
11 марта 2026, 23:31 | Обновлено 11 марта 2026, 23:38
Риека – Страсбург. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

Матч начнется 12 марта в 19:45 по Киеву

В четверг, 12 марта, состоится первый поединок 1/8 финала Лиги конференций между «Риекой» и «Страсбургом». По киевскому времени игра начнется в 19.45.

Риека

Далеко не самым лучшим образом складывается сезон для действующих чемпионов Хорватии. После 25 туров национальной лиги на балансе команды есть всего 38 пунктов, пока позволяют ей находиться на 3-м месте турнирной таблицы. Однако расстояние от лидера, «Динамо Загреб», уже совсем заоблачное – 19 очков. В Кубке Хорватии «Риека» уже смогла квалифицироваться в полуфинал, выбив «Хайдук» на стадии 1/4.

В 1/16 финала Лиги Европы хорваты с общим счетом 4:1 прошли киприотскую «Омонию».

Страсбург

Французский коллектив в текущем сезоне демонстрирует достаточно солидные результаты. За 25 матчей Лиги 1 клубу удалось набрать 36 пунктов, пока позволяют ему находиться на 8-м месте общего зачета. И от 12-й, и от 6-й строчки «Страсбург» отделяет 5 баллов. В Кубке Франции эльзасский клуб дошел до полуфинала, где встретится с «Ниццей».

На основном этапе Лиги конференций французам удалось набрать 16 баллов за 6 игр, что и позволило «Страсбургу» занять 1-е место общего зачета и квалифицироваться до 1/8.

Личные встречи

Коллективы еще ни разу не играли между собой в официальных играх.

Интересные факты

  • «Риека» победила в каждом из 4 предыдущих домашних поединков. В общей сложности беспроигрышная серия хорватов при домашних стенах длится уже 6 матчей.
  • За 10 предыдущих поединков «Страсбург» сохранил ворота только 1 раз.
  • В 9/11 последних матчах «Страсбурга» было забито более 2.5 гола.
  • «Риека» забила 37 мячей в текущем сезоне чемпионата Хорватии – 2-й лучший результат среди всех команд.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 3.80 для Риеки и 1.87 для Страсбурга. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Я поставлю на «обе забьют» с коэффициентом 1.77.

Риека
12 марта 2026 -
19:45
Страсбург
