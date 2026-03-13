12 марта Риека и Страсбург провели первый матч 1/8 финала Лиги конференций 2025/26.

Французская команда одержала победу со счетом 2:1 на стадионе в Хорватии.

Страсбург – один из главных фаворитов на трофей ЛК.

Лига конференций 2025/26. 1/8 финала

Первый матч. 12 марта

Риека (Хорватия) – Страсбург (Франция) – 1:2

Голы: Майсторович, 76 – Паничелли, 2, Годо, 72

Видеообзор матча