Лига конференций
Риека
12.03.2026 19:45 – FT 1 : 2
Страсбург
Лига конференций
13 марта 2026, 04:51
10
0

Риека – Страсбург – 1:2. Фавориты Лиги конференций. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор первого матча 1/8 финала Лиги конференций 2025/26

13 марта 2026, 04:51 |
10
0
Риека – Страсбург – 1:2. Фавориты Лиги конференций. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

12 марта Риека и Страсбург провели первый матч 1/8 финала Лиги конференций 2025/26.

Французская команда одержала победу со счетом 2:1 на стадионе в Хорватии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Страсбург – один из главных фаворитов на трофей ЛК.

Лига конференций 2025/26. 1/8 финала

Первый матч. 12 марта

Риека (Хорватия) – Страсбург (Франция) – 1:2

Голы: Майсторович, 76 – Паничелли, 2, Годо, 72

Видеообзор матча

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Анте Майсторович (Риека), асcист Тиагу Данташ.
72’
ГОЛ ! Мяч забил Маршал Годо (Страсбург), асcист Гела Дуе.
2’
ГОЛ ! Мяч забил Хоакин Паничелли (Страсбург), асcист Себастиан Нанаси.
Риека Страсбург видео голов и обзор Лига конференций Хоакин Паничелли
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
