Лига конференций13 марта 2026, 04:51 |
10
0
Риека – Страсбург – 1:2. Фавориты Лиги конференций. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор первого матча 1/8 финала Лиги конференций 2025/26
13 марта 2026, 04:51 |
10
0
12 марта Риека и Страсбург провели первый матч 1/8 финала Лиги конференций 2025/26.
Французская команда одержала победу со счетом 2:1 на стадионе в Хорватии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Страсбург – один из главных фаворитов на трофей ЛК.
Лига конференций 2025/26. 1/8 финала
Первый матч. 12 марта
Риека (Хорватия) – Страсбург (Франция) – 1:2
Голы: Майсторович, 76 – Паничелли, 2, Годо, 72
Видеообзор матча
События матча
76’
ГОЛ ! Мяч забил Анте Майсторович (Риека), асcист Тиагу Данташ.
72’
ГОЛ ! Мяч забил Маршал Годо (Страсбург), асcист Гела Дуе.
2’
ГОЛ ! Мяч забил Хоакин Паничелли (Страсбург), асcист Себастиан Нанаси.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 12 марта 2026, 03:55 0
Александр не захотел называть одну фамилию
Футбол | 12 марта 2026, 06:23 6
ПСЖ, Реал и Буде-Глимт получили гандикап в 3 мяча перед ответными играми
Футбол | 12.03.2026, 15:05
Футбол | 12.03.2026, 20:44
Футбол | 13.03.2026, 03:32
Комментарии 0
Популярные новости
12.03.2026, 22:52 2
11.03.2026, 23:44 2
11.03.2026, 00:35
12.03.2026, 00:55 19
11.03.2026, 14:07 42
11.03.2026, 02:02 2
11.03.2026, 17:54 3
11.03.2026, 17:32 50