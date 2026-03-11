Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
11 марта 2026, 23:33 |
Сабо ответил Буткевичу после скандала в матче Полесье – Динамо

Тренер объяснил недовольство руководства житомирского клуба

Getty Images/Global Images Ukraine. Йожеф Сабо

Известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо отреагировал на критику судейства руководства «Полесья» после матча с «Динамо» (1:2).

– Президент житомирского клуба Геннадий Буткевич выступил с заявлением, что ключевые решения повлияли на результат матча

– Может, со стороны руководства Полесья это выглядит как-то по-другому. Они проиграли. Так бывает, когда ты проигрываешь – начинаешь искать виновного.

Ранее президент «Полесья» Геннадий Буткевич в связи с резонансным поединком 19-го тура против «Динамо» Киев и спорными судейскими решениями, которые существенно повлияли на ход матча, обратился с официальным заявлением к органам УАФ и футбольному сообществу.

судейство Динамо Киев Йожеф Сабо чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Полесье - Динамо Геннадий Буткевич
Дмитрий Олийченко Источник: 24 канал
