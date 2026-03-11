Сабо ответил Буткевичу после скандала в матче Полесье – Динамо

Известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо отреагировал на критику судейства руководства «Полесья» после матча с «Динамо» (1:2).

– Президент житомирского клуба Геннадий Буткевич выступил с заявлением, что ключевые решения повлияли на результат матча

– Может, со стороны руководства Полесья это выглядит как-то по-другому. Они проиграли. Так бывает, когда ты проигрываешь – начинаешь искать виновного.

Ранее президент «Полесья» Геннадий Буткевич в связи с резонансным поединком 19-го тура против «Динамо» Киев и спорными судейскими решениями, которые существенно повлияли на ход матча, обратился с официальным заявлением к органам УАФ и футбольному сообществу.