Определены две четвертьфинальные пары Мастерса в Индиан-Уэллс

В ночь с 10 на 11 марта состоялись матчи 1/8 финала в нижней части сетки турнира ATP 1000 в Индиан-Уэллс.

Янник Синнер (ATP 2) обыграл бразильца Жоау Фонсеку (ATP 35) в двухсетовом поединке.

Следующим соперником Янника будет Лернер Тьен (ATP 27), который в четвертом раунде одолел Алехандро Давидовича Фокина (ATP 19)

Еще в одном четвертьфинале нижней части сетки сыграют Артур Фис (ATP 32) и Александр Зверев (ATP 4). Француз переиграл Феликса Оже-Альяссима (ATP 9), а немец одолел Фрэнсиса Тиафо (ATP 22).

Поединки 1/8 финала в верхней части сетки состоятся с 11 на 12 марта.

ATP 1000 Индиан-Уэллс. Пары 1/8 финала

Нижняя часть сетки

Артур Фис [30] – Феликс Оже-Альяссим [9] – 3:6, 6:7 (9:11)

Фрэнсис Тиафо [21] – Александр Зверев [4] – 3:6, 4:6

Лернер Тьен [25] – Алехандро Давидович Фокина [18] – 4:6, 6:1, 7:6 (7:4)

Жоау Фонсека – Янник Синнер [2] – 6:7 (6:8), 6:7 (4:7)

ATP 1000 Индиан-Уэллс. Пары 1/4 финала

Нижняя часть сетки

Артур Фис [30] – Александр Зверев [4]

Лернер Тьен [25] – Янник Синнер [2]