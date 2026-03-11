Фонсека заставил Янника нервничать. Синнер вышел в 1/4 финала Индиан-Уэллс

Вторая ракетка мира, итальянец Янник Синнер обыграл бразильца Жоау Фонсеку (ATP 35) в напряженном поединке 1/8 финала турнира ATP 1000 в Индиан-Уэллс.

Янник одержал победу в двух сетах на тай-брейках за 2 часа – 7:6 (8:6), 7:6 (7:4).

В активе итальянца – 15 подач на вылет и 37 виннеров, в пасиве – 21 невынужденная ошибка. На тай-брейке первого сета Янник отыграл три сетбола.

Это была первая встреча игроков.

С начала 2024 года Янник одержал 87 побед при двух поражениях против соперников, не входящих в топ-20 рейтинга ATP. В июне 2025 года Синнер уступил на тот момент 46-й ракетке мира Александру Бублику на АТР 500 в Галле, который в последствии выиграл трофей. А в октябре не сумел доиграть поединок против Таллона Грикспора (АТР 31) на Мастерсе в Шанхае.

С момента введения формата Мастерсов в 1990 году, Синнер имеет лучший суммарный процент побед, 33 победы против шести поражений (84,6%) среди всех игроков в Индиан-Уэллсе и Майами, превзойдя Новака Джоковича (84,3 %).

В 1/4 финала второй номер рейтинга ATP сыграет с представителем США Лернером Тьеном (ATP 27).

ATP 1000 Индиан-Уэллс. Хард, 1/8 финала

Жоау Фонсека – Янник Синнер [2] – 6:7 (6:8), 6:7 (4:7)

Видеообзор матча