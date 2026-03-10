Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Атлетико – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Атлетико Мадрид
10.03.2026 22:00 - : -
Тоттенхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
10 марта 2026, 07:43 | Обновлено 10 марта 2026, 07:45
106
0

Атлетико – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Поединок состоится 10 марта в 22:00 по Киеву

10 марта 2026, 07:43 | Обновлено 10 марта 2026, 07:45
106
0
Атлетико – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

10 марта на Метрополитано пройдет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором Атлетико встретится с Тоттенхэм Хотспур. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Атлетико

Команда не может никак навязать борьбу всерьез, на дистанции, Реалу и Барселоне. Более того, в позапрошлом сезоне мадридский гранд уступал даже третье место сенсационной Жироне. В 2024/2025 отвоевали привычную позицию, но сейчас Вильярреал до сих пор составляет упорно конкуренцию - у соперников поровну очков. Зато в кубке, пройдя драматично Барселону в 1/2 (4:0 дома и 0:3 на выезде), уже пробились в финал.

При этом в Лиге чемпионов испанцы, дважды проиграв (причем англичанам) в трех первых турах, потом набрали достаточно очков, чтобы выйти в плей-офф. А в феврале, упустив победу на выезде над Брюгге (там закончили в итоге 3:3), дома разгромили бельгийцев на своем поле с итоговым счетом 4:1.

Тоттенхэм

Клуб в прошлом сезоне наконец-то взял титул, прервав очень долгую засуху. Правда, при победе в Лиге Европы в АПЛ упали на семнадцатое место. Так что летом Постекоглу заменили на Франка. Но тот, неплохо начав, к концу зимы напрочь провалился на внутренней арене. Но, возможно, дело не в датчанине, ведь Тудор, сменивший его, стартовал с трех поражений кряду, в том числе 1:4 в дерби с Арсеналом.

При этом в Лиге чемпионов англичане как раз неплохи. Они проиграли только ПСЖ (правда, уже в основное время - летом в Суперкубке УЕФА была ничья и неудачная для британцев серия пенальти), также сыграв вничью с Буде/Глимт и Монако. Пяти побед в остальных матчах хватило, чтобы закончить в топ-8 и отправиться напрямую в нынешний раунд турнира. Другой вопрос, а стоит ли тратить там силы, когда в АПЛ угроза вылета нарастает?

Статистика личных встреч

До этого была только товарищеская игра десятилетней давности - тогда, в июле 2016-го года с минимальным счетом победили испанцы.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.76 для Атлетико и 5.22 для Тоттенхэма. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Букмекерские конторы не верят в гостей. Согласимся: испанцы набрали форму и дома победят (коэффициент - 1,60).

Прогноз Sport.ua
Атлетико Мадрид
10 марта 2026 -
22:00
Тоттенхэм
Победа Атлетико 1.60 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Ньюкасл – Барселона. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Аталанта – Бавария. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Галатасарай – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Атлетико Мадрид Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол Тоттенхэм
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров заговорил о Зеленском. Тренер получил звонок от президента
Футбол | 09 марта 2026, 09:44 2
Ребров заговорил о Зеленском. Тренер получил звонок от президента
Ребров заговорил о Зеленском. Тренер получил звонок от президента

Главный тренер – о том, как возглавил сборную

Игорь СУРКИС: «Я не понимаю, для чего он вообще нужен Динамо»
Футбол | 09 марта 2026, 08:54 10
Игорь СУРКИС: «Я не понимаю, для чего он вообще нужен Динамо»
Игорь СУРКИС: «Я не понимаю, для чего он вообще нужен Динамо»

Тренер против искусственных полей

Лидер обороны Тоттенхэма близок к уходу из клуба
Футбол | 10.03.2026, 05:37
Лидер обороны Тоттенхэма близок к уходу из клуба
Лидер обороны Тоттенхэма близок к уходу из клуба
Буткевич выступил с заявлением после скандала и вспомнил руководство Динамо
Футбол | 09.03.2026, 10:23
Буткевич выступил с заявлением после скандала и вспомнил руководство Динамо
Буткевич выступил с заявлением после скандала и вспомнил руководство Динамо
Свитолина выбила американку и вышла в 1/8 финала тысячника в Индиан-Уэллс
Теннис | 10.03.2026, 02:10
Свитолина выбила американку и вышла в 1/8 финала тысячника в Индиан-Уэллс
Свитолина выбила американку и вышла в 1/8 финала тысячника в Индиан-Уэллс
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мирон Маркевич ответил Усику, поддерживающему Бубку
Мирон Маркевич ответил Усику, поддерживающему Бубку
09.03.2026, 07:27 8
Футбол
Аонишики уступил самому неудобному сопернику. Как прошел 2 день Haru Basho
Аонишики уступил самому неудобному сопернику. Как прошел 2 день Haru Basho
09.03.2026, 15:39 1
Другие виды
Медальная таблица Паралимпиады. Разыграны награды среди горнолыжников
Медальная таблица Паралимпиады. Разыграны награды среди горнолыжников
09.03.2026, 22:23
Олимпийские игры
Cкандал в УПЛ: на матч было поставлено 450 тысяч долларов
Cкандал в УПЛ: на матч было поставлено 450 тысяч долларов
08.03.2026, 09:16 19
Футбол
Красная для Моуриньо. Бенфика с Трубиным оформила камбек против Порту с 0:2
Красная для Моуриньо. Бенфика с Трубиным оформила камбек против Порту с 0:2
08.03.2026, 22:09 12
Футбол
Костюк отправил четкий месседж Ярмоленко и другим ветеранам Динамо
Костюк отправил четкий месседж Ярмоленко и другим ветеранам Динамо
09.03.2026, 05:02
Футбол
В Полесье выступили с заявлением после скандального матча с Динамо
В Полесье выступили с заявлением после скандального матча с Динамо
09.03.2026, 09:23 50
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем