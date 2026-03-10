Атлетико Мадрид

10 марта на Метрополитано пройдет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором Атлетико встретится с Тоттенхэм Хотспур. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Атлетико

Команда не может никак навязать борьбу всерьез, на дистанции, Реалу и Барселоне. Более того, в позапрошлом сезоне мадридский гранд уступал даже третье место сенсационной Жироне. В 2024/2025 отвоевали привычную позицию, но сейчас Вильярреал до сих пор составляет упорно конкуренцию - у соперников поровну очков. Зато в кубке, пройдя драматично Барселону в 1/2 (4:0 дома и 0:3 на выезде), уже пробились в финал.

При этом в Лиге чемпионов испанцы, дважды проиграв (причем англичанам) в трех первых турах, потом набрали достаточно очков, чтобы выйти в плей-офф. А в феврале, упустив победу на выезде над Брюгге (там закончили в итоге 3:3), дома разгромили бельгийцев на своем поле с итоговым счетом 4:1.

Тоттенхэм

Клуб в прошлом сезоне наконец-то взял титул, прервав очень долгую засуху. Правда, при победе в Лиге Европы в АПЛ упали на семнадцатое место. Так что летом Постекоглу заменили на Франка. Но тот, неплохо начав, к концу зимы напрочь провалился на внутренней арене. Но, возможно, дело не в датчанине, ведь Тудор, сменивший его, стартовал с трех поражений кряду, в том числе 1:4 в дерби с Арсеналом.

При этом в Лиге чемпионов англичане как раз неплохи. Они проиграли только ПСЖ (правда, уже в основное время - летом в Суперкубке УЕФА была ничья и неудачная для британцев серия пенальти), также сыграв вничью с Буде/Глимт и Монако. Пяти побед в остальных матчах хватило, чтобы закончить в топ-8 и отправиться напрямую в нынешний раунд турнира. Другой вопрос, а стоит ли тратить там силы, когда в АПЛ угроза вылета нарастает?

Статистика личных встреч

До этого была только товарищеская игра десятилетней давности - тогда, в июле 2016-го года с минимальным счетом победили испанцы.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в гостей. Согласимся: испанцы набрали форму и дома победят (коэффициент - 1,60).