Интрига жива? Семь голов: Атлетико разобрал Тоттенхэм в матче 1/8 финала ЛЧ

Мадридский Атлетико одержал победу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26 против Тоттенхэма.

Подопечные Диего Симеоне выиграли домашний поединок на Метрополитано в столице Испании со счетом 5:2.

Дубль в составе матрасников оформил Хулиан Альварес. Еще по одному мячу забили Маркос Льоренте, Антуан Гризманн и Робин Ле Норман. У шпор отличились Педро Порро и Доминик Соланке.

Первые три гола Атлетико забил за 15 минут, воспользовавшись ошибками обороны лондонской команды. Наставник Тоттенхэма Игор Тудор отреагировал резко – заменил голкипера Антонина Кински на Гульельмо Викарио.

Ответный матч Тоттенхэма и Атлетико состоится 18 марта в Лондоне на арене Тоттенхэм Хотспур Стэдиум (22:00). Победитель противостояния в четвертьфинале встретится либо с Ньюкаслом, либо с Барселоной.

Лига чемпионов 2025/26. 1/8 финала

Первый матч. 10 марта

Атлетико (Испания) – Тоттенхэм (Англия) – 5:2

Голы: Льоренте, 6, Гризманн, 14, Альварес, 15, 55, Ле Норман, 22 – Порро, 26, Соланке, 76

Атлетико Мадрид: Ян Облак, Давид Ганцко, Марк Пубиль, Робен Ле Норман, Маттео Руджери, Джонни Кардозо, Маркос Льоренте (Александер Сёрлот, 69), Антуан Гризманн (Хорхе Коке, 81), Адемола Лукман (Пабло Барриос, 69), Хулиан Альварес (Николас Гонсалес, 73), Джулиано Симеоне

Тоттенхэм: Антонин Кински (Гульельмо Викарио, 17), Микки ван де Вен, Педро Порро, Арчи Грей, Кевин Дансо, Кристиан Ромеро, Джед Спенс (Хави Симонс, 83), Папе Сарр, Матис Тель (Конор Галлахер, 46), Ришарлисон (Жоау Пальинья, 68), Рандал Коло-Муани (Доминик Соланке, 46)

Предупреждения: Джед Спенс (4), Ришарлисон (60), Арчи Грей (62), Кевин Дансо (80), Кристиан Ромеро (85)

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

Сетка плей-офф Лиги чемпионов

