Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Тудор психанул и заменил голкипера Тоттенхэма после трех пропущенных
Лига чемпионов
10 марта 2026, 22:32 | Обновлено 10 марта 2026, 23:06
ФОТО. Тудор психанул и заменил голкипера Тоттенхэма после трех пропущенных

Антонин Кински привез два мяча в поединке 1/8 финала Лиги чемпионов против Атлетико

Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер Тотенхэма Игор Тудор заменил голкипер команды Антонина Кински спустя 17 минут первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26 против Атлетико.

Кински пропустил три гола – матрасники очень быстро сделали счет 3:0 на Метрополитано. Два мяча подопечные Диего Симеоне забили из-за ошибок 22-летнешо чешского вратаря.

Вначале Кински оступился при передаче и позволил Атлетико перехватить мяч, после чего Маркос Льоренте забил первый гол. На 15-й Хулиан Альварес поразил ворота Антонина из-за неудачной передачи чеха, который просто не попал по мячу.

Тудор выпустил вместо Кински Гульельмо Викарио. Это сильно не помогло – Атлетико забил четвертый гол уже на 22-й минуте, отличился Робен Ле Норман.

По человечески жаль Кински,надеюсь он не сломается после этого..А вот Тудор деган,нахера было вообще ставить Кински если есть основной вратарь,как никогда подходит песня "тебя завтра уволят"..
naverland
Тудор вообще не тренер, его агенты проталкивают, а он 0 полный.
