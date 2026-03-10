Главный тренер Тотенхэма Игор Тудор заменил голкипер команды Антонина Кински спустя 17 минут первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26 против Атлетико.

Кински пропустил три гола – матрасники очень быстро сделали счет 3:0 на Метрополитано. Два мяча подопечные Диего Симеоне забили из-за ошибок 22-летнешо чешского вратаря.

Вначале Кински оступился при передаче и позволил Атлетико перехватить мяч, после чего Маркос Льоренте забил первый гол. На 15-й Хулиан Альварес поразил ворота Антонина из-за неудачной передачи чеха, который просто не попал по мячу.

Тудор выпустил вместо Кински Гульельмо Викарио. Это сильно не помогло – Атлетико забил четвертый гол уже на 22-й минуте, отличился Робен Ле Норман.

ФОТО. Тудор психанул и заменил голкипера Тоттенхэма после трех пропущенных