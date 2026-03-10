Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Сэйв Облака и контратака: как Альварес оформил дубль Тоттенхэму
Лига чемпионов
10 марта 2026, 23:31 | Обновлено 10 марта 2026, 23:35
Хулиан сделал счет 5:1 в пользу Атлетико на 55-й минуте первого матча 1/8 финала ЛЧ

Getty Images/Global Images Ukraine

Мадридский Атлетико забил пятый гол в ворота лондонского Тоттенхэма в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26/

На 55-й минуте счет 5:1 в пользу матрасников сделал Хулиан Альварес, который оформил дубль в ворота шпор.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Альварес отличился после быстрой контратаки. Тоттенхэм создал опасный момент, но Ян Облак оформил сэйв, после чего мяч был выбит в центр поля. Антуан Гризманн отдал Хулиану, а аргенинец на скорости убежал и забил.

Встреча Атлетико и Тоттенхэма проходит 10 марта на Метрополитано, Мадрид. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
