Мадридский Атлетико забил пятый гол в ворота лондонского Тоттенхэма в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26/

На 55-й минуте счет 5:1 в пользу матрасников сделал Хулиан Альварес, который оформил дубль в ворота шпор.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Альварес отличился после быстрой контратаки. Тоттенхэм создал опасный момент, но Ян Облак оформил сэйв, после чего мяч был выбит в центр поля. Антуан Гризманн отдал Хулиану, а аргенинец на скорости убежал и забил.

Встреча Атлетико и Тоттенхэма проходит 10 марта на Метрополитано, Мадрид. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

❗️ ВИДЕО. Сэйв Облака и контратака: как Альварес оформил дубль Тоттенхэму

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine