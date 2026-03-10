ВИДЕО. Сэйв Облака и контратака: как Альварес оформил дубль Тоттенхэму
Хулиан сделал счет 5:1 в пользу Атлетико на 55-й минуте первого матча 1/8 финала ЛЧ
Мадридский Атлетико забил пятый гол в ворота лондонского Тоттенхэма в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26/
На 55-й минуте счет 5:1 в пользу матрасников сделал Хулиан Альварес, который оформил дубль в ворота шпор.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Альварес отличился после быстрой контратаки. Тоттенхэм создал опасный момент, но Ян Облак оформил сэйв, после чего мяч был выбит в центр поля. Антуан Гризманн отдал Хулиану, а аргенинец на скорости убежал и забил.
Встреча Атлетико и Тоттенхэма проходит 10 марта на Метрополитано, Мадрид. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.
