СИМЕОНЕ: «Уважаю решения коллег и не комментирую действия других тренеров»

Главный тренер мадридского Атлетико Диего Симеоне во время пресс-конференции прокомментировал победу над Тоттенхэмом (5:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26:

– С какими ощущениями вы уходите – радости от пяти забитых мячей или злости из-за двух пропущенных? И как оцените игру Антуана Гризманна, который только что закрыл все слухи о возможном уходе, сказав, что останется в Атлетико до конца сезона?

– Меня очень радует объяснение Антуана. Он знает, как важен для истории Атлетико. Надеюсь, у него будет возможность закончить сезон так, как он заслуживает, а мы можем ему в этом помочь. Что касается матча, мне понравилась команда. Мы повлияли на игру, вынуждая соперника ошибаться, это дало нам уверенность и возможность прессинговать в чужой половине поля, а в первом тайме мы получили важное преимущество. Потом могли лучше сыграть при их первом голе. Во втором тайме, при счете 4:1, после сэйва Облака появилась отличная комбинация между Хулианом и Гризманном: связанная игра, скорость, ведение мяча на 50–60 метров и точное завершение. Это дало нам хорошую позицию в матче. Потом они снова забили после нашей ошибки. Но нужно наслаждаться победой, понимая, что Лига чемпионов сложная, и первый матч не гарантирует проход дальше.

– Как вы оцениваете нынешнюю форму Хулиана Альвареса после его голевой засухи? И что он сказал в микст-зоне о возможном будущем в Атлетико?

– Я вижу его счастливым, довольным, он забивает. Среди команд, в которых он был, Атлетико – та, где он забил больше всего. Он выглядит мотивированным, вовлеченным в дела команды, очень позитивным для ее потребностей. Он снова на уровне, который был прежде, и я счастлив за него. Надеюсь, он останется в Атлетико надолго, и мы сможем продолжить строить сильную команду, чтобы ключевые игроки хотели остаться.

– Можно ли вспомнить матч столь сумасшедший, как первые 15 минут сегодняшнего матча с ошибками, заменой вратаря и прочим? Может ли опыт прошлой недели на Камп Ноу пригодиться к следующей игре с «Тоттенхэмом»?

– Да, были моменты, когда мы сами спровоцировали события, и в первые 22 минуты все складывалось в нашу пользу. Но каждый матч уникален. Лига чемпионов требует от игроков высокого уровня, все команды сильные, и каждый матч отличается.

– При счете 5:2, очень хорошем результате в Лиге чемпионов, вы в конце матча говорили игрокам «Вперед, вперед». Казалось, вы считали, что сегодня была возможность сделать что-то выдающееся?

– В первом тайме мы выглядели лучше. Во втором – хуже, замены не сработали так, как обычно, команда была менее интенсивной, менее агрессивной, меньше участвовала. Поэтому команда не получила того влияния на игру, которое мы хотели. Такое бывает. Теперь ждем следующего матча в субботу.

– Что скажете о Тоттенхэме? Удивил ли уровень команды сегодня?

– Я стараюсь видеть положительные стороны. У команды есть сильные стороны в атаке. Статические положения опасны: много высоких игроков, угловые, вбрасывания – тоже опасны. Но мы начали матч так, что вывели их из зоны комфорта. Это подтверждает нашу работу.

– Что думаете о замене вратаря на 16-й минуте? Удивило ли это вас как тренера?

– Я уважаю решения коллег и не комментирую действия других тренеров. Каждое решение принимается по конкретной причине.

