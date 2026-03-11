Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СИМЕОНЕ: «Уважаю решения коллег и не комментирую действия других тренеров»
Лига Чемпионов
Атлетико Мадрид
10.03.2026 22:00 – FT 5 : 2
Тоттенхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
11 марта 2026, 04:08 |
46
0

СИМЕОНЕ: «Уважаю решения коллег и не комментирую действия других тренеров»

Главный тренер Атлетико провел пресс-конференцию после игры с Тоттенхэмом (5:2)

11 марта 2026, 04:08 |
46
0
СИМЕОНЕ: «Уважаю решения коллег и не комментирую действия других тренеров»
Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Симеоне

Главный тренер мадридского Атлетико Диего Симеоне во время пресс-конференции прокомментировал победу над Тоттенхэмом (5:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26:

– С какими ощущениями вы уходите – радости от пяти забитых мячей или злости из-за двух пропущенных? И как оцените игру Антуана Гризманна, который только что закрыл все слухи о возможном уходе, сказав, что останется в Атлетико до конца сезона?

– Меня очень радует объяснение Антуана. Он знает, как важен для истории Атлетико. Надеюсь, у него будет возможность закончить сезон так, как он заслуживает, а мы можем ему в этом помочь. Что касается матча, мне понравилась команда. Мы повлияли на игру, вынуждая соперника ошибаться, это дало нам уверенность и возможность прессинговать в чужой половине поля, а в первом тайме мы получили важное преимущество. Потом могли лучше сыграть при их первом голе. Во втором тайме, при счете 4:1, после сэйва Облака появилась отличная комбинация между Хулианом и Гризманном: связанная игра, скорость, ведение мяча на 50–60 метров и точное завершение. Это дало нам хорошую позицию в матче. Потом они снова забили после нашей ошибки. Но нужно наслаждаться победой, понимая, что Лига чемпионов сложная, и первый матч не гарантирует проход дальше.

– Как вы оцениваете нынешнюю форму Хулиана Альвареса после его голевой засухи? И что он сказал в микст-зоне о возможном будущем в Атлетико?

– Я вижу его счастливым, довольным, он забивает. Среди команд, в которых он был, Атлетико – та, где он забил больше всего. Он выглядит мотивированным, вовлеченным в дела команды, очень позитивным для ее потребностей. Он снова на уровне, который был прежде, и я счастлив за него. Надеюсь, он останется в Атлетико надолго, и мы сможем продолжить строить сильную команду, чтобы ключевые игроки хотели остаться.

– Можно ли вспомнить матч столь сумасшедший, как первые 15 минут сегодняшнего матча с ошибками, заменой вратаря и прочим? Может ли опыт прошлой недели на Камп Ноу пригодиться к следующей игре с «Тоттенхэмом»?

– Да, были моменты, когда мы сами спровоцировали события, и в первые 22 минуты все складывалось в нашу пользу. Но каждый матч уникален. Лига чемпионов требует от игроков высокого уровня, все команды сильные, и каждый матч отличается.

– При счете 5:2, очень хорошем результате в Лиге чемпионов, вы в конце матча говорили игрокам «Вперед, вперед». Казалось, вы считали, что сегодня была возможность сделать что-то выдающееся?

– В первом тайме мы выглядели лучше. Во втором – хуже, замены не сработали так, как обычно, команда была менее интенсивной, менее агрессивной, меньше участвовала. Поэтому команда не получила того влияния на игру, которое мы хотели. Такое бывает. Теперь ждем следующего матча в субботу.

– Что скажете о Тоттенхэме? Удивил ли уровень команды сегодня?

– Я стараюсь видеть положительные стороны. У команды есть сильные стороны в атаке. Статические положения опасны: много высоких игроков, угловые, вбрасывания – тоже опасны. Но мы начали матч так, что вывели их из зоны комфорта. Это подтверждает нашу работу.

– Что думаете о замене вратаря на 16-й минуте? Удивило ли это вас как тренера?

– Я уважаю решения коллег и не комментирую действия других тренеров. Каждое решение принимается по конкретной причине.

Видеозапись пресс-конференции Диего Симеоне

Видеообзор матча Атлетико – Тоттенхэм (5:2)

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Соланке (Тоттенхэм), асcист Педро Порро.
55’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Альварес (Атлетико Мадрид), асcист Антуан Гризманн.
26’
ГОЛ ! Мяч забил Педро Порро (Тоттенхэм), асcист Ришарлисон.
22’
ГОЛ ! Мяч забил Робен Ле Норман (Атлетико Мадрид), асcист Антуан Гризманн.
15’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Альварес (Атлетико Мадрид).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Гризманн (Атлетико Мадрид), асcист Маркос Льоренте.
6’
ГОЛ ! Мяч забил Маркос Льоренте (Атлетико Мадрид), асcист Хулиан Альварес.
По теме:
Очередная потеря: юный талант Барселоны травмировался в матче с Ньюкаслом
Голкипер Тоттенхэма установил антирекорд в плей-офф Лиги чемпионов
ФЛИК: «Он устал после длинного рывка и не успел вернуться в нужный момент»
Диего Симеоне Тоттенхэм Атлетико Мадрид пресс-конференция Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-кипер Тоттенхэма подверг критике Тудора за замену голкипера на 17-й мин
Футбол | 11 марта 2026, 01:42 0
Экс-кипер Тоттенхэма подверг критике Тудора за замену голкипера на 17-й мин
Экс-кипер Тоттенхэма подверг критике Тудора за замену голкипера на 17-й мин

Бывший вратарь сборной Англии назвал действия тренера эгоистичными и неоправданными

Шахтер, ЛНЗ, Полесье, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после 19 туров
Футбол | 10 марта 2026, 06:23 6
Шахтер, ЛНЗ, Полесье, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после 19 туров
Шахтер, ЛНЗ, Полесье, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после 19 туров

Черкасский ЛНЗ выиграл у Вереса с разгромным счетом 3:0

Суркис впервые отреагировал на скандал в матче Полесье – Динамо
Футбол | 10.03.2026, 11:03
Суркис впервые отреагировал на скандал в матче Полесье – Динамо
Суркис впервые отреагировал на скандал в матче Полесье – Динамо
«Снова ложь!» В Полесье жестко отреагировали на пленки от УАФ
Футбол | 10.03.2026, 23:35
«Снова ложь!» В Полесье жестко отреагировали на пленки от УАФ
«Снова ложь!» В Полесье жестко отреагировали на пленки от УАФ
Таблица коэффициентов УЕФА. Что нужно Шахтеру, чтобы обогнать Олимпиакос
Футбол | 10.03.2026, 16:23
Таблица коэффициентов УЕФА. Что нужно Шахтеру, чтобы обогнать Олимпиакос
Таблица коэффициентов УЕФА. Что нужно Шахтеру, чтобы обогнать Олимпиакос
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Игорь СУРКИС: «Я не понимаю, для чего он вообще нужен Динамо»
Игорь СУРКИС: «Я не понимаю, для чего он вообще нужен Динамо»
09.03.2026, 08:54 13
Футбол
ВИДЕО. «Прыгает так, *ля, ты шо». Переговоры арбитров на фоле Биловара
ВИДЕО. «Прыгает так, *ля, ты шо». Переговоры арбитров на фоле Биловара
10.03.2026, 19:55 35
Футбол
Мирон Маркевич ответил Усику, поддерживающему Бубку
Мирон Маркевич ответил Усику, поддерживающему Бубку
09.03.2026, 07:27 15
Футбол
Пономаренко после зрелищной игры за Динамо может покинуть клуб
Пономаренко после зрелищной игры за Динамо может покинуть клуб
10.03.2026, 08:17 81
Футбол
Жирона нашла замену Артему Довбику. Купят еще одного украинца
Жирона нашла замену Артему Довбику. Купят еще одного украинца
09.03.2026, 05:32 1
Футбол
В Полесье выступили с заявлением после скандального матча с Динамо
В Полесье выступили с заявлением после скандального матча с Динамо
09.03.2026, 09:23 60
Футбол
Победа Аонишики, третье поражение йокодзуны. Как прошел 3-й день Haru Basho
Победа Аонишики, третье поражение йокодзуны. Как прошел 3-й день Haru Basho
10.03.2026, 13:30
Другие виды
КЛИЧКО: «Не недооценивайте его, он может зайти очень далеко»
КЛИЧКО: «Не недооценивайте его, он может зайти очень далеко»
09.03.2026, 02:22 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем