Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Свентек в Индиан-Уэллс выбила Саккари и установила рекорд турниров WTA 1000
WTA
10 марта 2026, 03:37 | Обновлено 10 марта 2026, 04:12
Свентек в Индиан-Уэллс выбила Саккари и установила рекорд турниров WTA 1000

Ига уверенно справилась с Марией на пути в 1/8 финала тысячника в Калифорнии

Свентек в Индиан-Уэллс выбила Саккари и установила рекорд турниров WTA 1000
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Вторая ракетка мира Ига Свентек из Польши вышла в 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

В третьем раунде полька уверенно разобралась с Марией Саккари (Греция, WTA 34) за 1 час и 26 минут.

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард, 1/16 финала

Мария Саккари (Греция) [32] – Ига Свентек (Польша) [2] – 3:6, 2:6

Это было девятое очное противостояние соперниц. Ига в пятый раз одолела Марию.

Помимо Саккари, Свентек в Индиан-Уэллс также прошла Кайлу Дэй. Следующей оппоненткой Иги будет 13-я сеяная Каролина Мухова.

Свентек на тысячниках одержала 42-ю победу в карьере над чемпионкой турнира WTA 1000, превзойдя показатель Виктории Азаренко (41). Это лучший результта среди всех теннисисток с момента введения данного формата в 2009 году.

Свентек шесть лет подряд выходит в 1/8 финала тысячника в Калифорнии. Ранее подобные серии были у Агнешки Радваньской и Каролин Возняцки с 2008 по 2014 года.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
