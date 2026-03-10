Свентек в Индиан-Уэллс выбила Саккари и установила рекорд турниров WTA 1000
Ига уверенно справилась с Марией на пути в 1/8 финала тысячника в Калифорнии
Вторая ракетка мира Ига Свентек из Польши вышла в 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.
В третьем раунде полька уверенно разобралась с Марией Саккари (Греция, WTA 34) за 1 час и 26 минут.
WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард, 1/16 финала
Мария Саккари (Греция) [32] – Ига Свентек (Польша) [2] – 3:6, 2:6
Это было девятое очное противостояние соперниц. Ига в пятый раз одолела Марию.
Помимо Саккари, Свентек в Индиан-Уэллс также прошла Кайлу Дэй. Следующей оппоненткой Иги будет 13-я сеяная Каролина Мухова.
Свентек на тысячниках одержала 42-ю победу в карьере над чемпионкой турнира WTA 1000, превзойдя показатель Виктории Азаренко (41). Это лучший результта среди всех теннисисток с момента введения данного формата в 2009 году.
Свентек шесть лет подряд выходит в 1/8 финала тысячника в Калифорнии. Ранее подобные серии были у Агнешки Радваньской и Каролин Возняцки с 2008 по 2014 года.
Видеообзор матча
Фото с матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
У президента клуба есть ряд требований
Александр Денисов раскритиковал судейство