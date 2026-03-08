Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Свентек оформила баранку и камбек с 1:5 на старте тысячника в Индиан-Уэллс
WTA
08 марта 2026, 01:20
Свентек оформила баранку и камбек с 1:5 на старте тысячника в Индиан-Уэллс

Ига одолела Кайлу Дэй во втором раунде турнира WTA 1000 в Калифорнии

08 марта 2026, 01:20
Свентек оформила баранку и камбек с 1:5 на старте тысячника в Индиан-Уэллс
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Вторая ракетка мира Ига Свентек из Польши выиграла стартовый матч на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

Во втором раунде полька в двух сетах переиграла Кайлу Дэй (США, WTA 187) за 1 час и 39 минут.

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард, 1/32 финала

Кайла Дэй (США) – Ига Свентек (Польша) [2] – 0:6, 6:7 (2:7)

Во второй партии Ига уступала 1:5 с двумя брейками, но сумела оформить камбек и выиграть сета на тай-брейке.

Свентек выиграла 11% всех сетов в своей карьере на турнирах WTA 1000 со счетом 6:0. С момента введения формата в 1990 году только Габриэла Сабатини имеет более высокий показатель – 12,9%.

Ига одержала 33-ю победу подряд в стартовых матчах на тысячниках. Это самая длинная подобная серия среди всех теннисисток за все время (с 1990).

В третьем круге Свентек поборется с 32-й сеяной Марией Саккари (Греция, WTA 34).

Кайла Дэй Ига Свёнтек WTA Индиан-Уэллс
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
