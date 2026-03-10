Флик сделал громкое заявление об АПЛ перед матчем с Ньюкаслом

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
10 марта 2026, 02:46 | Обновлено 10 марта 2026, 02:47
Главный тренер Барселоны откровенно признался, кто на самом деле управляет мировым футболом

Getty Images/Global Images Ukraine

Накануне противостояния с «Ньюкаслом» в Лиге чемпионов Ханс-Дитер Флик высказался о статусе Английской Премьер-лиги.

«АПЛ по праву считается сильнейшим чемпионатом на планете. В распоряжении местных клубов находятся огромные финансовые ресурсы, что позволяет им доминировать и иметь внушительное представительство на нынешней стадии еврокубков.

Что касается нас, то в составе "Барселоны" собраны настоящие мастера. Мы обязаны придерживаться своего игрового стиля и радовать болельщиков качественным футболом.

Ожидаю, что завтра на стадионе будет потрясающая атмосфера. "Ньюкасл" – крепкий оппонент, который делает ставку на персональный прессинг и обладает очень быстрыми исполнителями.

Нам необходимо предельно надежно действовать в обороне, ведь в этом двухматчевом противостоянии важна каждая деталь.

Первый поединок требует от нас предельной осторожности, особенно если вспомнить болезненный урок, который мы получили в игре с "Атлетико" (0:4 в Кубке Испании)», – заявил главный тренер «сине-гранатовых».

Михаил Олексиенко
