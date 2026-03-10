Кто на самом деле управляет Барселоной? Хави раскрыл шокирующую правду

Легендарный игрок и экс-наставник «Барселоны» Хави откровенно рассказал о реальном распределении власти в каталонском клубе, указав на ключевую роль бывшего зятя Жоана Лапорты.

«Именно благодаря ему я оказался в "Барсе", однако в конечном счете он меня предал. В чем причина? Меня отправили в отставку с должности главного тренера, скрыв истинные мотивы и поддавшись влиянию человека, который, по моему убеждению, имеет больше веса, чем сам президент.

Речь об Алехандро Эчеваррии (бывшем зяте и советнике Лапорты). По сути, решение о моем увольнении принимал именно Алехандро.

Такова нынешняя структура "Барсы" – фактически бразды правления находятся в руках Эчеваррии. Нас связывали тесные дружеские отношения, и именно поэтому его роль в моем уходе стала, пожалуй, наиболее болезненным ударом. Я глубоко в нем разочарован», – признался Хави в беседе с изданием La Vanguardia.