Хави рассказал, кто помешал возвращению Месси в Барселону
Внутренние конфликты с руководством Барсы сорвали сделку
Бывший полузащитник и тренер «Барселоны» Хави рассказал, что помешало возвращению Лионеля Месси в каталонский клуб в 2023 году.
– Он мог вернуться в «Барселону», когда вы были главным тренером?
– Тут президент тоже не говорил всей правды. Переход Лео уже фактически был согласован. В январе 2023 года, после того как он стал чемпионом мира, мы связались, и он сказал мне, что хочет вернуться.
Я видел его в команде. Мы общались до марта, и я сказал ему: «Когда дашь мне «зелёный свет», я сообщу президенту», потому что с футбольной точки зрения я его полностью видел в составе.
– И что произошло дальше?
– Президент начал переговоры по контракту с отцом Лео, и у нас даже было разрешение от руководства лиги. Но в итоге именно президент остановил процесс.
– Он объяснил, почему?
– Лапорта сказал мне буквально следующее: если Лео вернется, против него начнут настоящую войну, и он не может себе этого позволить. А потом внезапно Лео перестал отвечать на мои звонки, потому что с другой стороны ему уже сообщили, что это невозможно.
Я позвонил его отцу и сказал: «Так не может быть, Хорхе». А он ответил: «Поговори с президентом».
И я снова объяснял: «Мы уже пять месяцев общаемся с Лео, все фактически готово. С футбольной точки зрения никаких сомнений нет, с экономической – мы будем играть на «Монжуике» и устроим настоящий «последний танец», как у Майкла Джордана, всё было готово», – сказал Хави.
