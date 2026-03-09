Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Хави рассказал, кто помешал возвращению Месси в Барселону
Испания
09 марта 2026, 01:40 | Обновлено 09 марта 2026, 01:44
Хави рассказал, кто помешал возвращению Месси в Барселону

Внутренние конфликты с руководством Барсы сорвали сделку

Хави рассказал, кто помешал возвращению Месси в Барселону
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший полузащитник и тренер «Барселоны» Хави рассказал, что помешало возвращению Лионеля Месси в каталонский клуб в 2023 году.

– Он мог вернуться в «Барселону», когда вы были главным тренером?

– Тут президент тоже не говорил всей правды. Переход Лео уже фактически был согласован. В январе 2023 года, после того как он стал чемпионом мира, мы связались, и он сказал мне, что хочет вернуться.

Я видел его в команде. Мы общались до марта, и я сказал ему: «Когда дашь мне «зелёный свет», я сообщу президенту», потому что с футбольной точки зрения я его полностью видел в составе.

– И что произошло дальше?

– Президент начал переговоры по контракту с отцом Лео, и у нас даже было разрешение от руководства лиги. Но в итоге именно президент остановил процесс.

– Он объяснил, почему?

– Лапорта сказал мне буквально следующее: если Лео вернется, против него начнут настоящую войну, и он не может себе этого позволить. А потом внезапно Лео перестал отвечать на мои звонки, потому что с другой стороны ему уже сообщили, что это невозможно.

Я позвонил его отцу и сказал: «Так не может быть, Хорхе». А он ответил: «Поговори с президентом».

И я снова объяснял: «Мы уже пять месяцев общаемся с Лео, все фактически готово. С футбольной точки зрения никаких сомнений нет, с экономической – мы будем играть на «Монжуике» и устроим настоящий «последний танец», как у Майкла Джордана, всё было готово», – сказал Хави.

Барселона Лионель Месси Хави
Михаил Олексиенко Источник: Sport.es
