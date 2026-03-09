НЕЙМАР: «Я называл его золотым мальчиком, но когда пришел Месси...»
Бразилец об отношениях трио в «ПСЖ»
Неймар рассказал о сложностях в отношениях с Килианом Мбаппе во время их совместного периода в «ПСЖ».
«Сначала мы с Килианом ладили. Я называл его «золотым мальчиком», шутил с ним, говорил, что он станет одним из лучших в мире. Мы вместе ходили на ужин, проводили время в компании, и это были замечательные годы. Но когда пришел Месси, между нами возникла ревность, и отношения изменились.
Я не понимал, почему Месси и Мбаппе отдалились. Они были очень близки и каждый день получали удовольствие от игры вместе. Меня это огорчило, ведь оба – фантастические парни, и грустно, что так все закончилось», – сказал Неймар.
