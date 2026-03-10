Действующий чемпион Индиан-Уэллс прошел в 1/8 финала и сыграет с Джоковичем

14-й номер мирового рейтинга Джек Дрейпер из Великобритании прошел в 1/8 финала хардового турнира АТР 1000 в Индиан-Уэллс, США.

В матче третьего раунда британец в двух сетах переиграл представителя Аргентины Франсиско Черундоло (АТР 20) за 1 час и 22 минуты.

ATP 1000 Индиан-Уэллс. Хард, 1/16 финала

Франсиско Черундоло (Аргентина) [19] – Джек Дрейпер (Великобритания) [14] – 1:6, 5:7

Дрейпер провел третье очное противостояние против Черундоло и одержал первую победу.

Джек в стартовом поединке одолел Роберто Баутисту Агута. Его следующим соперником будет Новак Джокович, который в 1/16 финала выиграл у Александера Ковачевича.

Дрейпер является действующим победителем Индиан-Уэллс.

