Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Снова проиграл сет: Джокович вышел в 1/8 финала Мастерса в Индиан-Уэллс
ATP
09 марта 2026, 22:26 | Обновлено 09 марта 2026, 23:09
Сербский теннисист переиграл Александара Ковачевича в третьем круге турнира

Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Сербский теннисист Новак Джокович (ATP 3) переиграл американца Александара Ковачевича (ATP 72) в третьем круге турнира ATP 1000 в Индиан-Уэллс.

Джокович одолел соперника за два часа в трех сетах – 6:4, 1:6, 6:4.

В активе Новака – шесть подач на вылет, два из четырех отыгранных брейк-пойнтов и 22 виннера, в пасиве – 20 невынужденных ошибок.

Это вторая победа серба над представителем Америки.

Во втором раунде 38-летний Джокович в трех сетах переиграл поляка Камила Майхжака (ATP 57).

Легендарный сербский теннисист одержал 420-ю победу на Мастерсах.

В матче 1/8 финала Джокович сыграет либо с аргентинцем Франсиско Черундоло (ATP 19), либо с британцем Джеком Дрейпером (ATP 14).

ATP 1000 Индиан-Уэллс. Хард, 1/16 финала

Новак Джокович [3] – Александар Ковачевич – 6:4, 1:6, 6:4

Видеообзор матча Новак Джокович – Александар Ковачевич

Новак Джокович Александар Ковачевич ATP Индиан-Уэллс
