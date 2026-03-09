Снова проиграл сет: Джокович вышел в 1/8 финала Мастерса в Индиан-Уэллс
Сербский теннисист переиграл Александара Ковачевича в третьем круге турнира
Сербский теннисист Новак Джокович (ATP 3) переиграл американца Александара Ковачевича (ATP 72) в третьем круге турнира ATP 1000 в Индиан-Уэллс.
Джокович одолел соперника за два часа в трех сетах – 6:4, 1:6, 6:4.
В активе Новака – шесть подач на вылет, два из четырех отыгранных брейк-пойнтов и 22 виннера, в пасиве – 20 невынужденных ошибок.
Это вторая победа серба над представителем Америки.
Во втором раунде 38-летний Джокович в трех сетах переиграл поляка Камила Майхжака (ATP 57).
Легендарный сербский теннисист одержал 420-ю победу на Мастерсах.
В матче 1/8 финала Джокович сыграет либо с аргентинцем Франсиско Черундоло (ATP 19), либо с британцем Джеком Дрейпером (ATP 14).
ATP 1000 Индиан-Уэллс. Хард, 1/16 финала
Новак Джокович [3] – Александар Ковачевич – 6:4, 1:6, 6:4
Видеообзор матча Новак Джокович – Александар Ковачевич
113 - Novak Djokovic has reached a 113th career round of 16 at an ATP Masters 1000 event, surpassing Rafael Nadal (112) for the outright most of any player since the format’s introduction in 1990. Eternal.#TennisParadise | @BNPPARIBASOPEN @atptour pic.twitter.com/eRSGtkMiEi— OptaAce (@OptaAce) March 9, 2026
