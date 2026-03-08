Пришлось делать камбек: Джокович не без проблем стартовал на Индиан-Уэллс

Легендарный сербский теннисист Новак Джокович (АТР 3) выиграл стартовый матч на хардовом турнире АТР 1000 в Индиан-Уэллс, США.

Во втором раунде 38-летний серб в трех сетах переиграл Камила Майхжака (Польша, ATP 57) за 2 часа и 13 минут.

ATP 1000 Индиан-Уэллс. Хард, 1/32 финала

Новак Джокович (Сербия) [3] – Камил Майхжак (Польша) – 4:6, 6:1, 6:2

Это было первое очное противостояние соперников.

Джокович проводит лишь вторые соревнования в 2026 году. В январе он добрался до финала Australian Open, где 1 февраля в четырех партиях проиграл Карлосу Алькарасу.

В третьем круге Мастерса в Индиан-Уэллс Новак встретится с представителем США Александером Ковачевичем (АТР 72), который в 1/32 финала выбил Корентена Муте (Франция, ATP 33).

Джокович в 17-й раз выступает на кортах Индиан-Уэллс. Он шесть раз играл в финале этого Мастерса и является пятикратным чемпионом (2008, 2011, 2014, 2015 и 2016).