Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Пришлось делать камбек: Джокович не без проблем стартовал на Индиан-Уэллс
ATP
08 марта 2026, 02:07 | Обновлено 08 марта 2026, 02:13
65
0

Пришлось делать камбек: Джокович не без проблем стартовал на Индиан-Уэллс

Новак отдал первый сет Камилу Майхжаку, но все же выиграл стартовый матч на Мастерсе

08 марта 2026, 02:07 | Обновлено 08 марта 2026, 02:13
65
0
Пришлось делать камбек: Джокович не без проблем стартовал на Индиан-Уэллс
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Легендарный сербский теннисист Новак Джокович (АТР 3) выиграл стартовый матч на хардовом турнире АТР 1000 в Индиан-Уэллс, США.

Во втором раунде 38-летний серб в трех сетах переиграл Камила Майхжака (Польша, ATP 57) за 2 часа и 13 минут.

ATP 1000 Индиан-Уэллс. Хард, 1/32 финала

Новак Джокович (Сербия) [3] – Камил Майхжак (Польша) – 4:6, 6:1, 6:2

Это было первое очное противостояние соперников.

Джокович проводит лишь вторые соревнования в 2026 году. В январе он добрался до финала Australian Open, где 1 февраля в четырех партиях проиграл Карлосу Алькарасу.

В третьем круге Мастерса в Индиан-Уэллс Новак встретится с представителем США Александером Ковачевичем (АТР 72), который в 1/32 финала выбил Корентена Муте (Франция, ATP 33).

Джокович в 17-й раз выступает на кортах Индиан-Уэллс. Он шесть раз играл в финале этого Мастерса и является пятикратным чемпионом (2008, 2011, 2014, 2015 и 2016).

По теме:
Минус два. Канадский козак сенсационно разобрал нейтрала в Индиан-Уэллс
Синнер выиграл стартовый поединок на турнире в Индиан-Уэллс
Монфис завершил свое выступление на турнире в Индиан-Уэллс
Камил Майхжак Новак Джокович ATP Индиан-Уэллс
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Красюк назвал единственного боксера, который может победить Усика
Бокс | 07 марта 2026, 02:32 0
Красюк назвал единственного боксера, который может победить Усика
Красюк назвал единственного боксера, который может победить Усика

Промоутер отдает шансы Тайсону Фьюри в возможной трилогии

Сергей Ребров выбрал сборную, которую готов возглавить после Украины
Футбол | 07 марта 2026, 11:10 31
Сергей Ребров выбрал сборную, которую готов возглавить после Украины
Сергей Ребров выбрал сборную, которую готов возглавить после Украины

Тренер готов вернуться в Венгрию

Аонишики на пути йокодзуны. Анонс Haru Basho-2026
Другие виды | 07.03.2026, 21:55
Аонишики на пути йокодзуны. Анонс Haru Basho-2026
Аонишики на пути йокодзуны. Анонс Haru Basho-2026
Минус один. Бразильский теннисист выбил нейтрала на Мастерсе в Индиан-Уэллс
Теннис | 08.03.2026, 01:26
Минус один. Бразильский теннисист выбил нейтрала на Мастерсе в Индиан-Уэллс
Минус один. Бразильский теннисист выбил нейтрала на Мастерсе в Индиан-Уэллс
Мудрик прошел просмотр в команде, которая 30 раз выиграла титул чемпиона
Футбол | 07.03.2026, 08:26
Мудрик прошел просмотр в команде, которая 30 раз выиграла титул чемпиона
Мудрик прошел просмотр в команде, которая 30 раз выиграла титул чемпиона
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Супер-Пидручный! Украина повторила лучший результат сезона КМ в эстафете
Супер-Пидручный! Украина повторила лучший результат сезона КМ в эстафете
07.03.2026, 17:58 2
Биатлон
Йожеф Сабо спрогнозировал основу сборной Украины на поединок со Швецией
Йожеф Сабо спрогнозировал основу сборной Украины на поединок со Швецией
06.03.2026, 17:03 18
Футбол
Ошибки защиты. ПСЖ дома с Забарным уступил Монако в матче Лиги 1
Ошибки защиты. ПСЖ дома с Забарным уступил Монако в матче Лиги 1
06.03.2026, 23:49 18
Футбол
Известна оценка Забарного за сенсационный матч ПСЖ, где опозорился Сафонов
Известна оценка Забарного за сенсационный матч ПСЖ, где опозорился Сафонов
07.03.2026, 07:02 26
Футбол
Вратарь сборной Украины может перейти в один из крупнейших клубов мира
Вратарь сборной Украины может перейти в один из крупнейших клубов мира
07.03.2026, 09:55 12
Футбол
Определена зарплата Тараса Степаненко в Колосе
Определена зарплата Тараса Степаненко в Колосе
06.03.2026, 00:32 14
Футбол
Звезда зажглась. Меркушина выиграла золотую медаль на ЮЧМ-2026
Звезда зажглась. Меркушина выиграла золотую медаль на ЮЧМ-2026
06.03.2026, 12:58 14
Биатлон
ОФИЦИАЛЬНО. Хижняк узнал соперника в своем первом профи-бое
ОФИЦИАЛЬНО. Хижняк узнал соперника в своем первом профи-бое
06.03.2026, 08:29 8
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем