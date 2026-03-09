Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ATP
09 марта 2026, 19:10 | Обновлено 09 марта 2026, 19:40
Синнер рассказал, что ему больше всего не нравится в теннисе

После победы над Шаповаловым Янник ответил на вопросы журналистов

Синнер рассказал, что ему больше всего не нравится в теннисе
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Четырехкратный чемпион турниров Grand Slam, вторая ракетка мира, итальянец Янник Синнер рассказал, что ему больше всего не нравится в жизни профессионального теннисиста.

Итальянец после победы над канадским теннисистом Денисом Шаповаловым (ATP 39) ответил на вопросы журналистов в послематчевой пресс-конференции.

– Янник, есть ли что-то в профессиональном теннисе, что вам не нравится?

– Да, пресс-конференции (улыбается), постоянно отвечать на одни и те же вопросы. То есть это не то чтобы не нравится. Это просто часть работы. Мне нравится выходить на корт, играть, а потом жить дальше своей жизнью. Но, я думаю, у нас замечательная жизнь. Мы видим так много прекрасных мест. Конечно, когда каждый год снова и снова ездишь по тем же маршрутам, то уже заранее знаешь, какие места тебе нравятся чуть больше, а какие - чуть меньше.

В целом, у нас очень хорошая жизнь и довольно безопасная , ведь рядом с нами замечательные люди. Я нахожусь в очень хорошем положении, потому что могу путешествовать со многими людьми. Здесь, например, со мной несколько друзей, и это очень мне помогает. Поэтому я не могу сказать, что есть что-то, что мне действительно не нравится. Скорее речь идет о том, что все эти медийные вещи - не совсем мое. Я не из тех, кому это нравится. Я не хочу и не имею необходимости выставлять свою жизнь напоказ.

– То есть такое внимание и медийность не очень соответствует вашему характеру?

– Да, возможно в этом причина. Мне просто нравится играть в теннис. И нравится проводить время с людьми, которых я люблю, а также делиться приятными моментами с командой. Пресс-конференции – я не из тех, кто их любит.

Пресс-конференция Янника Синнера

Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
