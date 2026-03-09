Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Первое противостояние. Фонсека и Синнер сыграют на Мастерсе в Индиан-Уэллс
ATP
09 марта 2026, 15:58 | Обновлено 09 марта 2026, 16:08
50
0

Первое противостояние. Фонсека и Синнер сыграют на Мастерсе в Индиан-Уэллс

Итальянец с бразильцем встретятся в поединке 1/8 финала турнира

09 марта 2026, 15:58 | Обновлено 09 марта 2026, 16:08
50
0
Первое противостояние. Фонсека и Синнер сыграют на Мастерсе в Индиан-Уэллс
Коллаж Sport.ua

Вторая ракетка мира, итальянец Янник Синнер впервые сыграет с бразильцем Жоау Фонсекой (ATP 35) матч 1/8 финала турнира ATP 1000 в Индиан-Уэллс.

Вчера, 8 марта состоялись поединки третьего круга Мастерса в Индиан-Уэллс.

Синер уверенно обыграл канадца Дениса Шаповалова (ATP 39) в двух сетах за 1 час и 13 минут – 6:3, 6:2.

Фонсека разгромил американца Томми Пола (ATP 24) в двух сетах всего за 1 час и 22 минуты – 6:2, 6:3.

Для бразильца это первый выход в 1/8 финала турнира такого уровня.

На послематчевой пресc-конференции Фонсека поделился мыслями про первый выход в четвертый круг в Индиан-Уэллс и будущую встречу с Синнером.

– Вы впервые прошли в 1/8 финала на Мастерсе. Что это для вас значит?

– Да, впервые четвертый круг. Это очень приятно. Мы с командой работаем именно ради таких недель на Мастерсах. Это очень важные турниры для нас. Играть против таких соперников, как Хачанов, Томми Пол, а теперь еще и Синнер, – это настоящее удовольствие. Именно ради этого мы и работаем: чтобы играть против лучших.

Я очень доволен тем, как сыграл сегодня, и тем, что у меня будет возможность выйти на корт против бывшей первой ракетки мира, а сейчас второго номера рейтинга, чтобы понять, где находится мой уровень, на каком этапе моя игра и чего я вообще могу достичь. Так что, надеюсь, неделя получится еще лучше. Хотя она уже и так отличная. Надеюсь, смогу добиться еще большего. Я очень рад своему первому выходу в четвертый круг.

– Насколько вы ждете матч против Янника? И как много вы вообще следили за Янником и Карлосом по мере своего продвижения?

– Все игроки много смотрят матчи Карлоса и Янника — их финалы, их эпические битвы. Оба сейчас находятся на другом уровне. Они показывают потрясающий теннис и, кажется, выигрывают практически каждый турнир, в котором участвуют.

Так что, как я уже сказал, для меня это удовольствие. Играть против таких ребят — это действительно большое событие. Я постараюсь получить удовольствие от этого матча. Конечно, я выйду на корт, чтобы попытаться победить. Но в то же время хочу максимально насладиться этим временем на корте и понять, где находится моя игра, что именно делает он, чтобы быть игроком, которого почти невозможно обыграть. Так что завтра я постараюсь поработать над своей игрой, продумать план, а во вторник уже быть полностью готовым к матчу.

Раннее игроки встречались на корте лишь как спарринг-партнеры на итоговом турнире ATP Finals в 2024 году на котором итальянец посоветовал молодому бразильцу переходить в профессионалы.

– Можете вспомнить первую встречу с Янником?

– Это было на Итоговом в 2024 году. Я был спарринг-партнером, и мы тренировались в первый или во второй день. Он отличный парень.

Я уже давно хотел поступить в университет. У меня было соглашение с Университетом Вирджинии, и он мне ﻿сказал:

«Ты собираешься в университет? Ты слишком хорош здесь, переходи в профессионалы». Это было приятно. Я решил, что этот парень шутит и разыгрывает меня. Мы впервые тренировались, и он очень здорово ко мне отнесся, как и его тренеры.

ATP 1000 Индиан-Уэллс. Хард, 1/16 финала

Янник Синнер [2] – Денис Шаповалов – 6:3, 6:2
Жоау Фонсека Томми Пол – 6:2, 6:3

По теме:
Синнер уверенно вышел в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллс
Еще один игрок топ-10 вылетел из Мастерса в Индиан-Уэллс
Алькарас успешно стартовал на турнире ATP 1000 в Индиан-Уэллс
ATP Индиан-Уэллс Янник Синнер Жоау Фонсека
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мирон Маркевич ответил Усику, поддерживающему Бубку
Футбол | 09 марта 2026, 07:27 4
Мирон Маркевич ответил Усику, поддерживающему Бубку
Мирон Маркевич ответил Усику, поддерживающему Бубку

Мирон Богданович высказался о позиции известного спортсмена

Турнирная таблица УПЛ. Шахтер оторвался, Динамо приблизилось к Полесью
Футбол | 09 марта 2026, 06:23 7
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер оторвался, Динамо приблизилось к Полесью
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер оторвался, Динамо приблизилось к Полесью

В центральном матче тура киевская команда выиграла в Житомире, 2:1

Красная для Моуриньо. Бенфика с Трубиным оформила камбек против Порту с 0:2
Футбол | 08.03.2026, 22:09
Красная для Моуриньо. Бенфика с Трубиным оформила камбек против Порту с 0:2
Красная для Моуриньо. Бенфика с Трубиным оформила камбек против Порту с 0:2
Бывший арбитр ФИФА рассказал, было ли удаление в матче Полесье – Динамо
Футбол | 09.03.2026, 13:01
Бывший арбитр ФИФА рассказал, было ли удаление в матче Полесье – Динамо
Бывший арбитр ФИФА рассказал, было ли удаление в матче Полесье – Динамо
Людмила Киченок завершила выступления на Индиан-Уэллс
Теннис | 09.03.2026, 05:11
Людмила Киченок завершила выступления на Индиан-Уэллс
Людмила Киченок завершила выступления на Индиан-Уэллс
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Игорь СУРКИС: «Я без раздумий пригласил бы его тренировать Динамо»
Игорь СУРКИС: «Я без раздумий пригласил бы его тренировать Динамо»
08.03.2026, 08:46 12
Футбол
В Полесье выступили с заявлением после скандального матча с Динамо
В Полесье выступили с заявлением после скандального матча с Динамо
09.03.2026, 09:23 44
Футбол
Полесье – Динамо – 1:2. Дубль Пономаренко. Видео голов и обзор матча
Полесье – Динамо – 1:2. Дубль Пономаренко. Видео голов и обзор матча
08.03.2026, 20:35 2
Футбол
Олейникова и Калинина в трех сетах определили чемпионку WTA 125 в Анталье
Олейникова и Калинина в трех сетах определили чемпионку WTA 125 в Анталье
08.03.2026, 14:29 14
Теннис
Есть официальное заявление Андрея Шевченко после скандала в Премьер-лиге
Есть официальное заявление Андрея Шевченко после скандала в Премьер-лиге
09.03.2026, 12:37 55
Футбол
Усик проведет бой с боксером, который последний раз дрался 12 лет назад
Усик проведет бой с боксером, который последний раз дрался 12 лет назад
07.03.2026, 20:43 1
Бокс
Ребров заговорил о Зеленском. Тренер получил звонок от президента
Ребров заговорил о Зеленском. Тренер получил звонок от президента
09.03.2026, 09:44
Футбол
Титулованным украинским спортсменом может заинтересоваться СБУ
Титулованным украинским спортсменом может заинтересоваться СБУ
08.03.2026, 10:25 4
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем