Первое противостояние. Фонсека и Синнер сыграют на Мастерсе в Индиан-Уэллс

Вторая ракетка мира, итальянец Янник Синнер впервые сыграет с бразильцем Жоау Фонсекой (ATP 35) матч 1/8 финала турнира ATP 1000 в Индиан-Уэллс.

Вчера, 8 марта состоялись поединки третьего круга Мастерса в Индиан-Уэллс.

Синер уверенно обыграл канадца Дениса Шаповалова (ATP 39) в двух сетах за 1 час и 13 минут – 6:3, 6:2.

Фонсека разгромил американца Томми Пола (ATP 24) в двух сетах всего за 1 час и 22 минуты – 6:2, 6:3.

Для бразильца это первый выход в 1/8 финала турнира такого уровня.

На послематчевой пресc-конференции Фонсека поделился мыслями про первый выход в четвертый круг в Индиан-Уэллс и будущую встречу с Синнером.

– Вы впервые прошли в 1/8 финала на Мастерсе. Что это для вас значит?

– Да, впервые четвертый круг. Это очень приятно. Мы с командой работаем именно ради таких недель на Мастерсах. Это очень важные турниры для нас. Играть против таких соперников, как Хачанов, Томми Пол, а теперь еще и Синнер, – это настоящее удовольствие. Именно ради этого мы и работаем: чтобы играть против лучших.

Я очень доволен тем, как сыграл сегодня, и тем, что у меня будет возможность выйти на корт против бывшей первой ракетки мира, а сейчас второго номера рейтинга, чтобы понять, где находится мой уровень, на каком этапе моя игра и чего я вообще могу достичь. Так что, надеюсь, неделя получится еще лучше. Хотя она уже и так отличная. Надеюсь, смогу добиться еще большего. Я очень рад своему первому выходу в четвертый круг.

– Насколько вы ждете матч против Янника? И как много вы вообще следили за Янником и Карлосом по мере своего продвижения?

– Все игроки много смотрят матчи Карлоса и Янника — их финалы, их эпические битвы. Оба сейчас находятся на другом уровне. Они показывают потрясающий теннис и, кажется, выигрывают практически каждый турнир, в котором участвуют.

Так что, как я уже сказал, для меня это удовольствие. Играть против таких ребят — это действительно большое событие. Я постараюсь получить удовольствие от этого матча. Конечно, я выйду на корт, чтобы попытаться победить. Но в то же время хочу максимально насладиться этим временем на корте и понять, где находится моя игра, что именно делает он, чтобы быть игроком, которого почти невозможно обыграть. Так что завтра я постараюсь поработать над своей игрой, продумать план, а во вторник уже быть полностью готовым к матчу.

Раннее игроки встречались на корте лишь как спарринг-партнеры на итоговом турнире ATP Finals в 2024 году на котором итальянец посоветовал молодому бразильцу переходить в профессионалы.

– Можете вспомнить первую встречу с Янником?

– Это было на Итоговом в 2024 году. Я был спарринг-партнером, и мы тренировались в первый или во второй день. Он отличный парень.

Я уже давно хотел поступить в университет. У меня было соглашение с Университетом Вирджинии, и он мне ﻿сказал:

«Ты собираешься в университет? Ты слишком хорош здесь, переходи в профессионалы». Это было приятно. Я решил, что этот парень шутит и разыгрывает меня. Мы впервые тренировались, и он очень здорово ко мне отнесся, как и его тренеры.

ATP 1000 Индиан-Уэллс. Хард, 1/16 финала

Янник Синнер [2] – Денис Шаповалов – 6:3, 6:2

Жоау Фонсека – Томми Пол – 6:2, 6:3