Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Синнер уверенно вышел в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллс
ATP
09 марта 2026, 02:01 | Обновлено 09 марта 2026, 02:22
14
0

Синнер уверенно вышел в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллс

Вторая ракетка мира одолел Дениса Шаповалова в двух сетах

09 марта 2026, 02:01 | Обновлено 09 марта 2026, 02:22
14
0
Синнер уверенно вышел в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллс
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Вторая ракетка мира, итальянец Янник Синнер уверенно обыграл канадца Дениса Шаповалова (ATP 39) в поединке 1/16 финала турнира ATP 1000 в Индиан-Уэллс.

Итальянец одолел соперника в двух сетах за 1 час и 13 минут – 6:3, 6:2.

В активе Янника – шесть подач на вылет и 14 виннеров, в пасиве – 11 невынужденных ошибок.

Счет очных встреч игроков – 2:1 в пользу итальянского теннисиста.

В 1/8 финала Мастерса Синнер сыграет либо с бразильцем Жоау Фонсекой (ATP 35), либо с американцем Томми Полом (ATP 24).

ATP 1000 Индиан-Уэллс. Хард, 1/16 финала

Янник Синнер [2] – Денис Шаповалов – 6:3, 6:2

Видеообзор матча Янник Синнер – Денис Шаповалов

Статистика матча Янник Синнер – Денис Шаповалов

По теме:
Еще один игрок топ-10 вылетел из Мастерса в Индиан-Уэллс
Алькарас успешно стартовал на турнире ATP 1000 в Индиан-Уэллс
Минус два. Канадский казак сенсационно разобрал нейтрала в Индиан-Уэллс
Янник Синнер Денис Шаповалов ATP Индиан-Уэллс
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Олейникова и Калинина в трех сетах определили чемпионку WTA 125 в Анталье
Теннис | 08 марта 2026, 14:29 14
Олейникова и Калинина в трех сетах определили чемпионку WTA 125 в Анталье
Олейникова и Калинина в трех сетах определили чемпионку WTA 125 в Анталье

Ангелина выиграла украинское дерби у Александры и завоевала трофей турецкого турнира

Элина СВИТОЛИНА: «Рада, что смогла победить, пусть и в трех тяжелых сетах»
Теннис | 08 марта 2026, 15:42 0
Элина СВИТОЛИНА: «Рада, что смогла победить, пусть и в трех тяжелых сетах»
Элина СВИТОЛИНА: «Рада, что смогла победить, пусть и в трех тяжелых сетах»

Украинка прокомментировала победу над Лаурой Зигемунд на Индиан-Уэллс

Источник: Усик откажется от всех поясов и подписал историческое соглашение
Бокс | 08.03.2026, 08:12
Источник: Усик откажется от всех поясов и подписал историческое соглашение
Источник: Усик откажется от всех поясов и подписал историческое соглашение
«Ужас нашего футбола, в шоке». Коуч Полесья не сдержал эмоций после Динамо
Футбол | 08.03.2026, 21:25
«Ужас нашего футбола, в шоке». Коуч Полесья не сдержал эмоций после Динамо
«Ужас нашего футбола, в шоке». Коуч Полесья не сдержал эмоций после Динамо
Мирон МАРКЕВИЧ: «Он забил много за сборную Украины, но ему явно везло»
Футбол | 08.03.2026, 09:48
Мирон МАРКЕВИЧ: «Он забил много за сборную Украины, но ему явно везло»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Он забил много за сборную Украины, но ему явно везло»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
МОУРИНЬО: «Таких глупостей с Трубиным больше не будет. Меня это удивило»
МОУРИНЬО: «Таких глупостей с Трубиным больше не будет. Меня это удивило»
08.03.2026, 07:00 1
Футбол
Cкандал в УПЛ: на матч было поставлено 450 тысяч долларов
Cкандал в УПЛ: на матч было поставлено 450 тысяч долларов
08.03.2026, 09:16 17
Футбол
Мудрик прошел просмотр в команде, которая 30 раз выиграла титул чемпиона
Мудрик прошел просмотр в команде, которая 30 раз выиграла титул чемпиона
07.03.2026, 08:26 12
Футбол
Сборная Украины получила солидное усиление перед матчем со Швецией
Сборная Украины получила солидное усиление перед матчем со Швецией
07.03.2026, 10:12 10
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Говорите, что хотите, но сейчас это лучший супертяж»
Майк ТАЙСОН: «Говорите, что хотите, но сейчас это лучший супертяж»
07.03.2026, 05:42
Бокс
Руслан РОТАНЬ: «Неприятно проигрывать Динамо с таким счетом, я согласен»
Руслан РОТАНЬ: «Неприятно проигрывать Динамо с таким счетом, я согласен»
07.03.2026, 13:33
Футбол
Полесье – Динамо – 1:2. Дубль Пономаренко. Видео голов и обзор матча
Полесье – Динамо – 1:2. Дубль Пономаренко. Видео голов и обзор матча
08.03.2026, 20:35 2
Футбол
Супер-Пидручный! Украина повторила лучший результат сезона КМ в эстафете
Супер-Пидручный! Украина повторила лучший результат сезона КМ в эстафете
07.03.2026, 17:58 2
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем