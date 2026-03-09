Синнер уверенно вышел в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллс
Вторая ракетка мира одолел Дениса Шаповалова в двух сетах
Вторая ракетка мира, итальянец Янник Синнер уверенно обыграл канадца Дениса Шаповалова (ATP 39) в поединке 1/16 финала турнира ATP 1000 в Индиан-Уэллс.
Итальянец одолел соперника в двух сетах за 1 час и 13 минут – 6:3, 6:2.
В активе Янника – шесть подач на вылет и 14 виннеров, в пасиве – 11 невынужденных ошибок.
Счет очных встреч игроков – 2:1 в пользу итальянского теннисиста.
В 1/8 финала Мастерса Синнер сыграет либо с бразильцем Жоау Фонсекой (ATP 35), либо с американцем Томми Полом (ATP 24).
ATP 1000 Индиан-Уэллс. Хард, 1/16 финала
Янник Синнер [2] – Денис Шаповалов – 6:3, 6:2
Видеообзор матча Янник Синнер – Денис Шаповалов
Статистика матча Янник Синнер – Денис Шаповалов
