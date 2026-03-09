Синнер уверенно вышел в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллс

Вторая ракетка мира, итальянец Янник Синнер уверенно обыграл канадца Дениса Шаповалова (ATP 39) в поединке 1/16 финала турнира ATP 1000 в Индиан-Уэллс.

Итальянец одолел соперника в двух сетах за 1 час и 13 минут – 6:3, 6:2.

В активе Янника – шесть подач на вылет и 14 виннеров, в пасиве – 11 невынужденных ошибок.

Счет очных встреч игроков – 2:1 в пользу итальянского теннисиста.

В 1/8 финала Мастерса Синнер сыграет либо с бразильцем Жоау Фонсекой (ATP 35), либо с американцем Томми Полом (ATP 24).

ATP 1000 Индиан-Уэллс. Хард, 1/16 финала

Янник Синнер [2] – Денис Шаповалов – 6:3, 6:2

Видеообзор матча Янник Синнер – Денис Шаповалов

Статистика матча Янник Синнер – Денис Шаповалов