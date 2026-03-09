Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Четвертая ракетка Гауфф досрочно завершила Индиан-Уэллс. Что случилось?
WTA
09 марта 2026, 13:09 | Обновлено 09 марта 2026, 13:10
545
2

Четвертая ракетка Гауфф досрочно завершила Индиан-Уэллс. Что случилось?

Коко не сумела доиграть матч 1/16 финала против Александры Эалы из-за травмы руки

09 марта 2026, 13:09 | Обновлено 09 марта 2026, 13:10
545
2 Comments
Четвертая ракетка Гауфф досрочно завершила Индиан-Уэллс. Что случилось?
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф

Четвертая ракетка мира Коко Гауфф из США досрочно звершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

В третьем раунде американка вышла на корт против Александры Эалы (Филиппины, WTA 32). После двух геймов второго сета Коко снялась с поединка из-за травмы руки.

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард, 1/16 финала

Коко Гауфф (США) [4] – Александра Эала (Филиппины) [31] – 2:6, 0:2, RET., Гауфф

Это было вторрое очное противостояние соперниц. 19 февраля Коко разгромила Александру в четвертьфинале тысячника в Дубае.

После завершения поелинка Гауфф прокомментировала свою травму:

«Мы сделаем МРТ, чтобы выяснить, что происходит. Хорошая новость в том, что врачи не считают, что это затянется надолго, так что я должна быть в порядке к стартовому матчу на турнире в Майами. Нам просто нужно точно выяснить, что это такое и как предотвратить это в будущем.

У меня было ощущение, будто внутри руки взрывается фейерверк, а потом вся рука словно загорелась. Мы собираемся выяснить, что это, но, судя по ощущениям, нам сказали, что это, вероятно, связано с нервами. Никогда раньше ничего подобного не чувствовала. А потом, по ходу матча, становилось все хуже, даже когда я не использовала руку для ударов. Это было пугающее чувство».

21-летняя Гауфф лишь во второй раз в карьере не сумела доиграть матч. В 2022 году Коко снялась с поединка против Марии Боузковой в Цинциннати из-за повреждения лодыжки.

Эала на старте Индиан-Уэллс прошла украинку Даяну Ястремскую, отыграв подачу на матч. В 1/8 фианла Александра встретится с 14-й сеяной Линдой Носковой.

ВИДЕО. Четвертая ракетка Гауфф досрочно завершила Индиан-Уэллс

Фотогалерея

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
Людмила Киченок завершила выступления на Индиан-Уэллс
Элина СВИТОЛИНА: «Рада, что смогла победить, пусть и в трех тяжелых сетах»
Элина Свитолина – Лаура Зигемунд. Непростая победа на И-У. Видеообзор матча
травма травма руки Коко Гауфф Александра Эала WTA Индиан-Уэллс
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турнирная таблица УПЛ. Шахтер оторвался, Динамо приблизилось к Полесью
Футбол | 09 марта 2026, 06:23 7
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер оторвался, Динамо приблизилось к Полесью
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер оторвался, Динамо приблизилось к Полесью

В центральном матче тура киевская команда выиграла в Житомире, 2:1

Бывший арбитр ФИФА рассказал, было ли удаление в матче Полесье – Динамо
Футбол | 09 марта 2026, 13:01 14
Бывший арбитр ФИФА рассказал, было ли удаление в матче Полесье – Динамо
Бывший арбитр ФИФА рассказал, было ли удаление в матче Полесье – Динамо

Олег Орехов уверен, что защитник киевского клуба Кристиан Биловар даже не пытался сыграть в мяч

Ребров заговорил о Зеленском. Тренер получил звонок от президента
Футбол | 09.03.2026, 09:44
Ребров заговорил о Зеленском. Тренер получил звонок от президента
Ребров заговорил о Зеленском. Тренер получил звонок от президента
Синнер уверенно вышел в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллс
Теннис | 09.03.2026, 02:01
Синнер уверенно вышел в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллс
Синнер уверенно вышел в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллс
Мирон Маркевич ответил Усику, поддерживающему Бубку
Футбол | 09.03.2026, 07:27
Мирон Маркевич ответил Усику, поддерживающему Бубку
Мирон Маркевич ответил Усику, поддерживающему Бубку
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Vitaly Kozak
Еала - дуже перспективна. У прогнозі протистояння Ястремської з нею я написав: "Даяно, Еала - це тобі не якась Коко". Думаю, якби Даяна перемогла, то й Гофф обіграла.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Cкандал в УПЛ: на матч было поставлено 450 тысяч долларов
Cкандал в УПЛ: на матч было поставлено 450 тысяч долларов
08.03.2026, 09:16 18
Футбол
Источник: Усик откажется от всех поясов и подписал историческое соглашение
Источник: Усик откажется от всех поясов и подписал историческое соглашение
08.03.2026, 08:12 8
Бокс
Руслан РОТАНЬ: «Неприятно проигрывать Динамо с таким счетом, я согласен»
Руслан РОТАНЬ: «Неприятно проигрывать Динамо с таким счетом, я согласен»
07.03.2026, 13:33
Футбол
Свитолина дожала 55-ю ракетку мира и пробилась в 1/16 финала Индиан-Уэллс
Свитолина дожала 55-ю ракетку мира и пробилась в 1/16 финала Индиан-Уэллс
08.03.2026, 09:20 19
Теннис
Усик проведет бой с боксером, который последний раз дрался 12 лет назад
Усик проведет бой с боксером, который последний раз дрался 12 лет назад
07.03.2026, 20:43 1
Бокс
БУФФОН: «Это лучший вратарь в истории, я только третий-четвертый»
БУФФОН: «Это лучший вратарь в истории, я только третий-четвертый»
07.03.2026, 09:09 14
Футбол
Мудрик прошел просмотр в команде, которая 30 раз выиграла титул чемпиона
Мудрик прошел просмотр в команде, которая 30 раз выиграла титул чемпиона
07.03.2026, 08:26 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем