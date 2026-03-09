Четвертая ракетка Гауфф досрочно завершила Индиан-Уэллс. Что случилось?

Четвертая ракетка мира Коко Гауфф из США досрочно звершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

В третьем раунде американка вышла на корт против Александры Эалы (Филиппины, WTA 32). После двух геймов второго сета Коко снялась с поединка из-за травмы руки.

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард, 1/16 финала

Коко Гауфф (США) [4] – Александра Эала (Филиппины) [31] – 2:6, 0:2, RET., Гауфф

Это было вторрое очное противостояние соперниц. 19 февраля Коко разгромила Александру в четвертьфинале тысячника в Дубае.

После завершения поелинка Гауфф прокомментировала свою травму:

«Мы сделаем МРТ, чтобы выяснить, что происходит. Хорошая новость в том, что врачи не считают, что это затянется надолго, так что я должна быть в порядке к стартовому матчу на турнире в Майами. Нам просто нужно точно выяснить, что это такое и как предотвратить это в будущем.

У меня было ощущение, будто внутри руки взрывается фейерверк, а потом вся рука словно загорелась. Мы собираемся выяснить, что это, но, судя по ощущениям, нам сказали, что это, вероятно, связано с нервами. Никогда раньше ничего подобного не чувствовала. А потом, по ходу матча, становилось все хуже, даже когда я не использовала руку для ударов. Это было пугающее чувство».

21-летняя Гауфф лишь во второй раз в карьере не сумела доиграть матч. В 2022 году Коко снялась с поединка против Марии Боузковой в Цинциннати из-за повреждения лодыжки.

Эала на старте Индиан-Уэллс прошла украинку Даяну Ястремскую, отыграв подачу на матч. В 1/8 фианла Александра встретится с 14-й сеяной Линдой Носковой.

ВИДЕО. Четвертая ракетка Гауфф досрочно завершила Индиан-Уэллс

Not the ending we wanted to see 💔



Coco Gauff is forced to retire against Alex Eala after feeling persistent pain in her arm. 😓



Wonderful sportsmanship from both 🤝 pic.twitter.com/chxwX99aUT — Tennis Channel (@TennisChannel) March 9, 2026

Фотогалерея

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine