Драматическое спасение Лиона: какую оценку за матч получил Яремчук?

В рамках 25-го тура французской Лиги 1 «Лион» разошелся миром с ФК «Париж» – встреча завершилась со счетом 1:1.

Украинский форвард «Олимпика» Роман Яремчук вступил в игру на 58-й минуте поединка.

Согласно данным статистического ресурса SofaScore, выступление Яремчука было оценено в 6,2 балла. За 32 минуты игрового времени украинец не нанес ни одного удара в створ ворот оппонента. На счету нападающего 5 касаний мяча в штрафной площади гостей и 4 точные передачи из 6 предпринятых попыток.

По итогам 25 туров «Лион» занимает 4-е место в таблице чемпионата Франции. Дистанция до лидирующего «ПСЖ» составляет 11 очков.