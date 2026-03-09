Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Драматическое спасение Лиона: какую оценку за матч получил Яремчук?
Франция
09 марта 2026, 01:16 | Обновлено 09 марта 2026, 01:17
154
0

Драматическое спасение Лиона: какую оценку за матч получил Яремчук?

Роман вступил в игру на 58-й минуте поединка

09 марта 2026, 01:16 | Обновлено 09 марта 2026, 01:17
154
0
Драматическое спасение Лиона: какую оценку за матч получил Яремчук?
Getty Images/Global Images Ukraine

В рамках 25-го тура французской Лиги 1 «Лион» разошелся миром с ФК «Париж» – встреча завершилась со счетом 1:1.

Украинский форвард «Олимпика» Роман Яремчук вступил в игру на 58-й минуте поединка.

Согласно данным статистического ресурса SofaScore, выступление Яремчука было оценено в 6,2 балла. За 32 минуты игрового времени украинец не нанес ни одного удара в створ ворот оппонента. На счету нападающего 5 касаний мяча в штрафной площади гостей и 4 точные передачи из 6 предпринятых попыток.

По итогам 25 туров «Лион» занимает 4-е место в таблице чемпионата Франции. Дистанция до лидирующего «ПСЖ» составляет 11 очков.

По теме:
Лион Яремчука вырвал ничью у Парижа на 90+6-й, но выпал из топ-3 Лиги 1
Лион – Париж. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Яремчук остался в резерве Лиона на матч против ФК Париж
Роман Яремчук Лион Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу Париж ПСЖ оценки SofaScore
Михаил Олексиенко Источник: SofaScore
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Полесье – Динамо – 1:2. Дубль Пономаренко. Видео голов и обзор матча
Футбол | 08 марта 2026, 20:35 2
Полесье – Динамо – 1:2. Дубль Пономаренко. Видео голов и обзор матча
Полесье – Динамо – 1:2. Дубль Пономаренко. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 19-го тура УПЛ

Экс-игрок сборной Украины: «Динамо возвращает интригу в борьбе за медали»
Футбол | 08 марта 2026, 23:17 0
Экс-игрок сборной Украины: «Динамо возвращает интригу в борьбе за медали»
Экс-игрок сборной Украины: «Динамо возвращает интригу в борьбе за медали»

Олег Красноперов эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал победу киевлян над Полесьем

Cкандал в УПЛ: на матч было поставлено 450 тысяч долларов
Футбол | 08.03.2026, 09:16
Cкандал в УПЛ: на матч было поставлено 450 тысяч долларов
Cкандал в УПЛ: на матч было поставлено 450 тысяч долларов
Олейникова и Калинина в трех сетах определили чемпионку WTA 125 в Анталье
Теннис | 08.03.2026, 14:29
Олейникова и Калинина в трех сетах определили чемпионку WTA 125 в Анталье
Олейникова и Калинина в трех сетах определили чемпионку WTA 125 в Анталье
«Ужас нашего футбола, в шоке». Коуч Полесья не сдержал эмоций после Динамо
Футбол | 08.03.2026, 21:25
«Ужас нашего футбола, в шоке». Коуч Полесья не сдержал эмоций после Динамо
«Ужас нашего футбола, в шоке». Коуч Полесья не сдержал эмоций после Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сергей Ребров выбрал сборную, которую готов возглавить после Украины
Сергей Ребров выбрал сборную, которую готов возглавить после Украины
07.03.2026, 11:10 33
Футбол
Известна оценка Забарного за сенсационный матч ПСЖ, где опозорился Сафонов
Известна оценка Забарного за сенсационный матч ПСЖ, где опозорился Сафонов
07.03.2026, 07:02 26
Футбол
Забыла о штрафном круге. Олимпийскую чемпионку наказали на Кубке мира
Забыла о штрафном круге. Олимпийскую чемпионку наказали на Кубке мира
07.03.2026, 16:24
Биатлон
Сборная Украины получила солидное усиление перед матчем со Швецией
Сборная Украины получила солидное усиление перед матчем со Швецией
07.03.2026, 10:12 10
Футбол
Теренс КРОУФОРД: «Это лучший боксер всех времен, тот еще подонок»
Теренс КРОУФОРД: «Это лучший боксер всех времен, тот еще подонок»
07.03.2026, 05:12
Бокс
Возвращение Супряги. Эпицентр разгромил Колос
Возвращение Супряги. Эпицентр разгромил Колос
07.03.2026, 15:05 33
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Говорите, что хотите, но сейчас это лучший супертяж»
Майк ТАЙСОН: «Говорите, что хотите, но сейчас это лучший супертяж»
07.03.2026, 05:42
Бокс
Йожеф САБО: «Они вывезли их за границу, в Украину уже не вернутся»
Йожеф САБО: «Они вывезли их за границу, в Украину уже не вернутся»
07.03.2026, 05:32 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем