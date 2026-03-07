Французский журналист – о Забарном: «ПСЖ подписал не того игрока»

Французский журналист Жан-Луи Турре поделился мнениями об украинском защитнике «ПСЖ» Илье Забарном.

«Основная идея заключалась в том, чтобы обеспечить своеобразную передачу дел от Маркиньоса. Вот только это была ошибка в выборе игрока. Возможно, он когда-нибудь раскроет свой потенциал. Но пока он не показывает удовлетворительных результатов, и «ПСЖ» выбирает Маркиньоса для важных матчей», - сказал Турре в эфире RMC.

В текущем сезоне Забарный сыграл в составе «ПСЖ» 28 матчей, в которых он отличился одним забитым голом. За Илью французский клуб летом 2025 года заплатил английскому «Борнмуту» 63 млн евро.

Ранее подписание Забарного назвал ошибкой другой французский журналист Пьер Менес.