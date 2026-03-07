Французский журналист – о Забарном: «ПСЖ подписал не того игрока»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
07 марта 2026, 20:26 | Обновлено 07 марта 2026, 20:27
Жан-Луи Турре раскритиковал украинца

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Французский журналист Жан-Луи Турре поделился мнениями об украинском защитнике «ПСЖ» Илье Забарном.

«Основная идея заключалась в том, чтобы обеспечить своеобразную передачу дел от Маркиньоса. Вот только это была ошибка в выборе игрока. Возможно, он когда-нибудь раскроет свой потенциал. Но пока он не показывает удовлетворительных результатов, и «ПСЖ» выбирает Маркиньоса для важных матчей», - сказал Турре в эфире RMC.

В текущем сезоне Забарный сыграл в составе «ПСЖ» 28 матчей, в которых он отличился одним забитым голом. За Илью французский клуб летом 2025 года заплатил английскому «Борнмуту» 63 млн евро.

Ранее подписание Забарного назвал ошибкой другой французский журналист Пьер Менес.

Илья Забарный ПСЖ чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция)
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Фанат Шахтера
Порадовали на вечер моего друга 🐓 первого среди равных в бане 🤗
Ответить
+4
Умник
Проигрывает Псж - виноват Забарный. Ничего нового.
Ответить
+3
Показать Скрыть 2 ответа
easterly
А хто це - жанлуїтурре? де його відкопав романенко?
Цікаво що видав пошук:
"За вказаним запитом «Жан-Луї Турре» у пошукових системах бракує прямої інформації, що вказує на ймовірну відсутність відомих широкому загалу публічних діячів з таким ім'ям. З огляду на пошукову видачу, запит може бути пов'язаний із футбольною тематикою, проте не містить достовірних даних про цю особу."
Гиги)
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
AN448
Поставили не на ту лошадку, как говорится
Ответить
0
Перший Серед Рівних в бані
Глупо это отрицать.
Ответить
-9
