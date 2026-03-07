7 марта, в рамках 28-го тура итальянской Серии А, между собой сыграют Ювентус – Пиза. Начало матча запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Ювентус

Туринцы сильно рискуют провалить этот сезон, они пытались везде успеть, но нигде не было больших успехов. Ювентус пробился в плей-офф Лиги чемпионов, где в невероятной зарубе уступил Галатасараю – 2:5 в гостях, 3:0 дома и дважды пропустили в овертайме, из-за чего покинули турнир.

Команда идет только шестой в чемпионате, отставая от первого квартета на четыре очка. В последнем туре клуб «старой синьоры» уступал на выезде прямому конкуренту Роме со счетом 1:3, но в итоге сыграл 3:3, сравняв счет в компенсированное время. Так серия без побед в чемпионате продлилась до четырех матчей, за этой время удалось набрать всего два очка. Предстоящий матч пропустят Гольм, Милик и Влахович.

Пиза

Новичкам всегда тяжело в элите, на себя это почувствовала Пиза, которая сейчас предпоследняя в чемпионате, опережая Верону только по дополнительным показателям. Самое страшное в этой ситуации, что отставание от спасительного 17 места составляет целых 9 очков.

В последнем туре команда потерпела очередное поражение, на этот раз от Болоньи дома – 0:1, самое обидное, что единственный мяч пропустили на последней минуте основного времени. Удержаться в Серии А невозможно, когда одержана одна победа в 27 встречах. Предпосылок для чудесного спасения нет, не сыграет в этом матче Скуффет, под вопросом Калабрези, Деноон, Лорран, Вурал.

Личные встречи

В первом круге Ювентус сумел выиграть на выезде со счетом 2:0, хотя распечатать ворота соперника удалось только на 73-й минуте.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.21 для Ювентуса и 17.50 для Пизы. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Обе команды имеют серьезную турнирную мотивацию, хотя класс Юве однозначно выше, поэтому туринцев и считают фаворитами этого противостояния. Пиза будет сражаться, хотя мало кто верит в их спасение. Клубу «старой синьоры» пора прервать свою неприятную серию в чемпионате. Я поставлю на успех хозяев с форой -1,5 гола за 1,71.