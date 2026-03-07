Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ювентус – Пиза. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Чемпионат Италии
Ювентус
07.03.2026 21:45 - : -
Пиза
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
07 марта 2026, 19:50 |
360
0

Ювентус – Пиза. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок 28-го тура Серии А начнется 7 марта в 21:45 по Киеву

07 марта 2026, 19:50 |
360
0
Ювентус – Пиза. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

7 марта, в рамках 28-го тура итальянской Серии А, между собой сыграют Ювентус – Пиза. Начало матча запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Ювентус

Туринцы сильно рискуют провалить этот сезон, они пытались везде успеть, но нигде не было больших успехов. Ювентус пробился в плей-офф Лиги чемпионов, где в невероятной зарубе уступил Галатасараю – 2:5 в гостях, 3:0 дома и дважды пропустили в овертайме, из-за чего покинули турнир.

Команда идет только шестой в чемпионате, отставая от первого квартета на четыре очка. В последнем туре клуб «старой синьоры» уступал на выезде прямому конкуренту Роме со счетом 1:3, но в итоге сыграл 3:3, сравняв счет в компенсированное время. Так серия без побед в чемпионате продлилась до четырех матчей, за этой время удалось набрать всего два очка. Предстоящий матч пропустят Гольм, Милик и Влахович.

Пиза

Новичкам всегда тяжело в элите, на себя это почувствовала Пиза, которая сейчас предпоследняя в чемпионате, опережая Верону только по дополнительным показателям. Самое страшное в этой ситуации, что отставание от спасительного 17 места составляет целых 9 очков.

В последнем туре команда потерпела очередное поражение, на этот раз от Болоньи дома – 0:1, самое обидное, что единственный мяч пропустили на последней минуте основного времени. Удержаться в Серии А невозможно, когда одержана одна победа в 27 встречах. Предпосылок для чудесного спасения нет, не сыграет в этом матче Скуффет, под вопросом Калабрези, Деноон, Лорран, Вурал.

Личные встречи

В первом круге Ювентус сумел выиграть на выезде со счетом 2:0, хотя распечатать ворота соперника удалось только на 73-й минуте.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.21 для Ювентуса и 17.50 для Пизы. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Обе команды имеют серьезную турнирную мотивацию, хотя класс Юве однозначно выше, поэтому туринцев и считают фаворитами этого противостояния. Пиза будет сражаться, хотя мало кто верит в их спасение. Клубу «старой синьоры» пора прервать свою неприятную серию в чемпионате. Я поставлю на успех хозяев с форой -1,5 гола за 1,71.

Прогноз Sport.ua
Ювентус
7 марта 2026 -
21:45
Пиза
Фора Ювентуса (-1.5) 1.71 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Дубль и камбэк в 4 минутах: как Аталанта была в шаге от фиаско
Марта Костюк – Тейлор Таунсенд. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
ВИДЕО. Когда сыграет Довбик? Заявление коуча Ромы после операции украинца
Ювентус Пиза Серия A чемпионат Италии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал долгосрочный контракт с нидерландцем
Футбол | 07 марта 2026, 17:30 0
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал долгосрочный контракт с нидерландцем
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал долгосрочный контракт с нидерландцем

Райан Гравенберх продлил соглашение до лета 2032 года

Известна оценка Забарного за сенсационный матч ПСЖ, где опозорился Сафонов
Футбол | 07 марта 2026, 07:02 26
Известна оценка Забарного за сенсационный матч ПСЖ, где опозорился Сафонов
Известна оценка Забарного за сенсационный матч ПСЖ, где опозорился Сафонов

Илья отыграл весь матч против «Монако»

Майк ТАЙСОН: «Говорите, что хотите, но сейчас это лучший супертяж»
Бокс | 07.03.2026, 05:42
Майк ТАЙСОН: «Говорите, что хотите, но сейчас это лучший супертяж»
Майк ТАЙСОН: «Говорите, что хотите, но сейчас это лучший супертяж»
«Будет играть». Президент клуба из Англии сделал заявление о Мудрике
Футбол | 06.03.2026, 23:48
«Будет играть». Президент клуба из Англии сделал заявление о Мудрике
«Будет играть». Президент клуба из Англии сделал заявление о Мудрике
Будет украинское дерби! Олейникова вслед за Калининой вышла в финал Антальи
Теннис | 07.03.2026, 11:58
Будет украинское дерби! Олейникова вслед за Калининой вышла в финал Антальи
Будет украинское дерби! Олейникова вслед за Калининой вышла в финал Антальи
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Звезда зажглась. Меркушина выиграла золотую медаль на ЮЧМ-2026
Звезда зажглась. Меркушина выиграла золотую медаль на ЮЧМ-2026
06.03.2026, 12:58 13
Биатлон
Йожеф САБО: «Он нулевой в отборе, но альтернативы нет»
Йожеф САБО: «Он нулевой в отборе, но альтернативы нет»
05.03.2026, 16:07 19
Футбол
ВИДЕО. В добавок к дебюту. Суркис получил роскошный подарок на 20-летие
ВИДЕО. В добавок к дебюту. Суркис получил роскошный подарок на 20-летие
05.03.2026, 23:49 1
Футбол
Вратарь сборной Украины может перейти в один из крупнейших клубов мира
Вратарь сборной Украины может перейти в один из крупнейших клубов мира
07.03.2026, 09:55 11
Футбол
Траоре приходит на выручку. Шахтер победил Александрию
Траоре приходит на выручку. Шахтер победил Александрию
06.03.2026, 15:02 141
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Хижняк узнал соперника в своем первом профи-бое
ОФИЦИАЛЬНО. Хижняк узнал соперника в своем первом профи-бое
06.03.2026, 08:29 6
Бокс
Сергей Ребров выбрал сборную, которую готов возглавить после Украины
Сергей Ребров выбрал сборную, которую готов возглавить после Украины
07.03.2026, 11:10 31
Футбол
Сборная Украины получила солидное усиление перед матчем со Швецией
Сборная Украины получила солидное усиление перед матчем со Швецией
07.03.2026, 10:12 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем