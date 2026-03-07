Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Конец черной полосы. Ювентус подарил тренеру разгромную победу
Чемпионат Италии
Ювентус
07.03.2026 21:45 – FT 4 : 0
Пиза
Италия
07 марта 2026, 23:39 | Обновлено 07 марта 2026, 23:47
Конец черной полосы. Ювентус подарил тренеру разгромную победу

Туринцы в честь Дня рождения Лучано Спаллетти обыграли «Пизу»

Конец черной полосы. Ювентус подарил тренеру разгромную победу
Getty Images/Global Images Ukraine

7 марта туринский «Ювентус» уничтожил аутсайдера Серии А – «Пизу» в 28-м туре чемпионата Италии.

Туринцы на домашнем газоне «Альянц Стедиум» забили четыре мяча и удержали свои ворота на замке – 4:0.

Все четыре гола пришлись на вторую половину встречи, когда гости положили конец попыткам звездного оппонента.

«Зебры» наконец-то одержали победу в основное время в итальянском чемпионате/Кубке. Этого пришлось ждать целых два месяца после триумфа над «Пармой» (4:1).

Символично, что успех «Ювентуса» совпал с Днем рождения тренера – Лучано Спаллетти, которому исполнилось 67 лет.

Серия А. 28-й тур, 7 марта

«Ювентус» – «Пиза» – 4:0

Голы: Камбьязо, 54, Тюрам, 65, Йылдыз, 75, Бога, 90+3

Фотогалерея матча:

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

Ювентус Пиза чемпионат Италии по футболу Серия A Андреа Камбьязо Хефрен Тюрам Кенан Йылдыз Жереми Бога Лучано Спаллетти
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
