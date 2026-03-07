Конец черной полосы. Ювентус подарил тренеру разгромную победу
Туринцы в честь Дня рождения Лучано Спаллетти обыграли «Пизу»
7 марта туринский «Ювентус» уничтожил аутсайдера Серии А – «Пизу» в 28-м туре чемпионата Италии.
Туринцы на домашнем газоне «Альянц Стедиум» забили четыре мяча и удержали свои ворота на замке – 4:0.
Все четыре гола пришлись на вторую половину встречи, когда гости положили конец попыткам звездного оппонента.
«Зебры» наконец-то одержали победу в основное время в итальянском чемпионате/Кубке. Этого пришлось ждать целых два месяца после триумфа над «Пармой» (4:1).
Символично, что успех «Ювентуса» совпал с Днем рождения тренера – Лучано Спаллетти, которому исполнилось 67 лет.
Серия А. 28-й тур, 7 марта
«Ювентус» – «Пиза» – 4:0
Голы: Камбьязо, 54, Тюрам, 65, Йылдыз, 75, Бога, 90+3
